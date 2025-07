Pierwsze próbki Zen 6 rozesłane. Co nam ujawniają?

Jak dotąd AMD niewiele mówiło o swoich procesorach Zen 6 nowej generacji – poza ujawnieniem kilku nowych produktów, takich jak seria EPYC Venice. Kilka ciekawostek pojawiło się już kilka miesięcy temu, a teraz Yuri Bubliy, twórca oprogramowania Hydra do optymalizacji, ujawnił nowe szczegóły układów. A w szczególności wariantu, który znajdzie zastosowanie w nowej generacji komputerów stacjonarnych Ryzen.

Zen 6 – większa liczba rdzeni na CCD, podwójna konstrukcją IMC

Architektura rdzeni Zen 6 firmy AMD będzie w dużej mierze ewolucją – a nie rewolucją – architektury Zen 5. Bubliy donosi, że AMD będzie dodawać więcej rdzeni na każdy CCD. Z poprzednich przecieków dowiedzieliśmy się, że CCD Zen 6 będą miały do 12 rdzeni w konfiguracji Classic i do 16 rdzeni w konfiguracji Dense. Pamięć podręczna została również zwiększona do 48 MB na CCD.

Kolejna istotna zmiana dotyczy układu IMC (Integrated Memory Controller). Nie ma zbyt wielu szczegółów na ten temat, ale oczekuje się, że procesory AMD Ryzen oparte na architekturze Zen 6 otrzymają podwójną architekturę IMC, ale liczba kanałów pamięci pozostanie na poziomie dwóch. Nie należy więc oczekiwać obsługi pamięci czterokanałowej na popularnych platformach stacjonarnych. Powinno to być również prawdą, ponieważ oczekuje się, że procesory Ryzen nowej generacji będą nadal obsługiwać obecne i przyszłe płyty główne AM5 , które są zaprojektowane z myślą o dwukanałowych układach pamięci.

Jeśli weźmiemy pod uwagę 12-rdzeniowe układy CCD, możemy spodziewać się nawet 24 rdzeni, ale AMD będzie miało możliwość skalowania do 32, a nawet 64 rdzeni (jeśli użyje dwóch rdzeni Zen 6C). Byłaby to interesująca opcja dla użytkowników, którzy chcieliby poświęcić nieco częstotliwość taktowania na rzecz większej gęstości obliczeniowej, ale AMD musiałoby sprawdzić, czy istnieje popyt na taką opcję w segmencie mainstreamowym i czy będzie ona opłacalna.

Procesory AMD Ryzen oparte na architekturze Zen 6 są spodziewane mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Intel wypuści na rynek 52-rdzeniowe procesory Nova Lake-S Desktop. AMD jak dotąd utrzymuje pozycję lidera w dziedzinie gier, wydajności, a nawet czystej wydajności obliczeniowej, a Intel tylko w niektórych przypadkach wyprzedza konkurencję. Czy to się zmieni? To już pokaże czas.