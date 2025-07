Apple słucha użytkowników — aplikacja „Hasła” otrzymuje kluczową poprawkę w iOS 26

Apple naprawi irytujący problem w aplikacji Hasła w nadchodzącej aktualizacji iOS 26

Przez lata narzędzia do zarządzania hasłami od Apple były ukryte w ustawieniach systemu. Premiera dedykowanej aplikacji „Hasła” w iOS 18 była krokiem naprzód. Choć funkcjonalność pozostaje dość podstawowa w porównaniu z wyspecjalizowanymi menedżerami haseł, aplikacja zapewnia solidne możliwości: automatyczną synchronizację między urządzeniami, generowanie mocnych haseł oraz wygodne wypełnianie formularzy logowania. Jej największym atutem okazały się przejrzystość i stabilność działania.

Jednak użytkownicy apki stale skarżyli się na jeden, powtarzający się problem — hasła bywały przypadkowo nadpisywane. Czasami działo się to po wygenerowaniu nowego hasła, które z jakiegoś powodu nie zostało poprawnie zapisane na stronie internetowej, podczas gdy w aplikacji już figurowało jako aktualne. Ta usterka regularnie zmuszała do odzyskiwania dostępu przez funkcję “Zapomniałeś hasła?”, co szczególnie irytowało przy kontach firmowych lub rzadko używanych serwisach.

W iOS 26 ten problem ma zostać całkowicie wyeliminowany. Nowa wersja systemu wprowadzi funkcję historii wersji logowania dla wszystkich zapisanych haseł. Aby ją zobaczyć, wystarczy otworzyć dowolne logowanie w aplikacji „Hasła”, a tam, o ile dostępne są starsze wersje, pojawi się nowy przycisk „Pokaż historię”. Po kliknięciu użytkownik zobaczy:

wszystkie wcześniejsze wersje hasła,

datę utworzenia każdej wersji,

opcję usunięcia całej historii.

Choć aktualizacja wydaje się kosmetyczna, jej praktyczny wpływ na komfort użytkowania jest znaczący. Dzięki archiwizacji haseł zniknie strach przed utratą dostępu do kont przez niechcące nadpisanie ważnych danych. Nowość szczególnie przyda się w sytuacjach, gdy:

kilka osób korzysta z jednego konta na różnych urządzeniach,

testujemy nowe kombinacje haseł,

system samoczynnie sugeruje aktualizację poświadczeń.

Dla Apple to kolejny krok w dojrzewaniu własnego ekosystemu zarządzania hasłami. Firma konsekwentnie dodaje funkcje, które do niedawna były domeną zewnętrznych rozwiązań takich jak 1Password czy Bitwarden. Można odnieść wrażenie, że ta ewolucja następuje dość powoli, ale zawsze w dobrym kierunku. Przede wszystkim jednak wprowadzenie historii haseł świadczy, że gigant wsłuchuje się w głosy użytkowników. To dobry znak dla przyszłości aplikacji, która powoli, acz systematycznie, dorasta do roli pełnoprawnej alternatywy dla specjalistycznych menedżerów. Szkoda tylko, że na tę konkretną poprawkę trzeba było czekać aż osiem aktualizacji systemu. Dzięki tej zmianie codzienna praca z aplikacją Hasła stanie się po prostu mniej stresująca i miejmy nadzieję, że z czasem firma weźmie się także za pozostałe ograniczenia.