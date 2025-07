Badania ujawniły ukryty świat w platynie. Konsekwencje będą gigantyczne

Przedstawiciele Politechniki Federalnej w Zurychu wykorzystali w tym celu nowatorską metodę. Z jej wykorzystaniem zyskali możliwość zajrzenia do wnętrz katalizatorów jednoatomowych. Takie materiały są wyjątkowe, ponieważ każdy tworzący je atom odgrywa rolę w przyspieszaniu reakcji chemicznych, co zwiększa ich wydajność, skraca potrzebny czas i obniża ostateczne koszty.

Korzystając z możliwości jądrowego rezonansu magnetycznego członkowie zespołu badawczego przeprowadzili analizy, na podstawie których ustalili, jak atomy platyny oddziałują z otoczeniem na poziomie atomowym. Osiągnięte postępy powinny zaowocować pojawieniem się bardziej ekologicznych i wydajniejszych sposobów wytwarzania substancji chemicznych przy jednoczesnym ograniczeniu ilości wykorzystywanych w tym celu zasobów.

Publikacja opisująca kulisy działań autorów została zamieszczona w Nature. Stojący za nią eksperci byli w stanie określić, które atomy są połączone z platyną i jak wygląda ich rozmieszczenie. Tym sposobem dopracowali jednoatomowe katalizatory, torując drogę do realnego wykorzystania swoich postępów. Katalizatory towarzyszą nam bowiem niemal na każdym kroku, o czym najlepiej świadczy fakt, że około 80 procent wszystkich produktów chemicznych powstaje z ich udziałem.

Badania poświęcone platynie, zorganizowane przez międzynarodowy zespół, zaowocują projektowaniem wydajniejszych katalizatorów jednoatomowych

Mówimy o całej masie wyrobów, takich jak leki, materiały czy paliwa. Platyna sprawdza się wyjątkowo dobrze w kontekście tworzenia katalizatorów, ale kto powiedział, że nie można jeszcze bardziej tego dopracować? Szczególnie, że pole do poprawek było całkiem szerokie. Mówimy bowiem o trudno dostępnym pierwiastku, co przekłada się na jego wysoką cenę. Jakby tego było mało, obróbka platyny prowadzi do licznych emisji dwutlenku węgla.

Kluczem do sukcesu byłoby sprawienie, że platyna używana w mniejszych ilościach będzie przynosiła lepsze od dotychczasowych rezultaty. I taka właśnie sztuka udała się inżynierom ze Szwajcarii. Projektując katalizatory jednoatomowe, członkowie międzynarodowego zespołu badawczego dowiedzieli się, że są one nawet bardziej zaawansowane, niż można było przypuszczać.

Zastosowana metoda wykazała, że niewielkie różnice w konfiguracji atomów platyny mają ogromne znaczenie w kontekście ich przydatności w formie katalizatorów. Mając tę wiedzę, naukowcy mogą teraz projektować skuteczniejsze i tańsze warianty, które będą jednocześnie wywierały mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Kolejnym krokiem będzie zaprezentowanie tych możliwości w praktyce.