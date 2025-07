Co tu się wydarzyło?! Ten materiał lepiej emituje podczerwień, niż ją pochłania

Zespół naukowców z Pennsylvania State University opracował iście przełomowy materiał, który potrafi emitować więcej promieniowania podczerwonego, niż sam pochłania. Mogłoby się wydawać, że mamy tutaj do czynienia z łamaniem praw fizyki, jednak byłoby to tylko złudzenie. Wbrew pozorom o naruszeniu praw fizyki nie ma tu mowy. Nie zmienia to jednak faktu, że odkrycie to może zrewolucjonizować sposób, w jaki zarządzamy energią cieplną w wielu nowoczesnych technologiach.

Tradycyjnie zakłada się, że każdy materiał znajdujący się w równowadze termicznej emituje tyle samo promieniowania, ile pochłania. Zasada ta, znana jako prawo Kirchhoffa, opiera się na koncepcji wzajemności i stanowi fundament klasycznej termodynamiki. Mimo to na przestrzeni ostatnich kilku lat fizycy zaczęli rozważać scenariusze, w których możliwe byłoby celowe przełamanie tej symetrii, na przykład przy użyciu silnych pól magnetycznych lub specjalnie zaprojektowanych struktur na poziomie mikroskopowym.

Pomysł ten zyskał zainteresowanie ze względu na swoje potencjalne zastosowania — od maskowania termicznego, przez bardziej efektywne systemy chłodzenia w elektronice, po nowoczesne metody pozyskiwania energii słonecznej. Możliwość kontrolowania kierunku i intensywności emisji oraz absorpcji promieniowania podczerwonego otwiera nowe ścieżki rozwoju w inżynierii materiałowej.

Pierwsze eksperymenty z tego typu materiałami przeprowadzono już w 2023 roku, gdy naukowcy wykorzystali cienką warstwę arsenku indu (InAs) i pole magnetyczne o natężeniu 1 tesli. Udało się wówczas zarejestrować niewielkie naruszenie zasady wzajemności, ale efekt ten był bardzo słaby i ograniczony do ściśle określonych warunków.

Teraz jednak mamy do czynienia z prawdziwym przełomem. Naukowcy pracujący pod kierunkiem Zhenonga Zhanga z Penn State zaprojektowali nowy metamateriał, złożony z pięciu ultracienkich warstw arsenku indu i galu (InGaAs) domieszkowanego elektronami.

Każda warstwa miała grubość zaledwie 440 nanometrów, a poziom domieszkowania zwiększał się wraz z głębokością. Tak przygotowaną strukturę następnie osadzono na podłożu krzemowym.

Aby przetestować możliwości materiału, badacze podgrzali próbkę do temperatury 540 kelwinów (czyli około 267°C) i umieścili ją w polu magnetycznym o natężeniu 5 tesli. Do pomiarów wykorzystali zaawansowaną technikę znaną jako kątowo-rozdzielcza magnetyczna emisyjna spektroskopia cieplna (ARMTES), która pozwala precyzyjnie analizować, jak materiał emituje i pochłania promieniowanie podczerwone.

Jak można się spodziewać, wyniki były zdumiewające. Nowy metamateriał osiągnął poziom nieodwzajemnionej emisji na poziomie 0,43 — ponad dwukrotnie wyższy niż dotychczasowy rekord. Co więcej, efekt ten utrzymywał się stabilnie w szerokim zakresie długości fal promieniowania podczerwonego (od 13 do 23 mikrometrów) i pod różnymi kątami obserwacji, co świadczy o jego trwałości i potencjalnej użyteczności praktycznej.

Mamy zatem do czynienia z pierwszym potwierdzonym eksperymentalnie osiągnięciem silnej asymetrii, w której badany materiał emituje znacznie więcej promieniowania podczerwonego, niż pochłania. Możemy być pewni, że efektem tego odkrycia będzie wiele dalszych projektów mających najpierw potwierdzić odkrycie, a dopiero potem wykorzystać płynące z niego wnioski do tworzenia materiałów, które istotnie rozszerzą nasze możliwości kontrolowania przepływu ciepła i promieniowania w urządzeniach elektronicznych czy też w ogniwach fotowoltaicznych przyszłości.