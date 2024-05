Szkło? To już przeszłość. W jego miejsce wejdzie nowy materiał

Jeśli wierzyć ich zapewnieniom, to te wysiłki nie poszli na marne, ponieważ jest mowa o potencjalnie rewolucyjnym metamateriale, który już wkrótce mógłby znaleźć zastosowanie w budownictwie. O szczegółach przeprowadzonych badań ich uczestnicy piszą teraz na łamach Nature Communications.

Czytaj też: Stoimy u progu rewolucji. Klimatyzacja przestanie szkodzić, zastąpi ją coś lepszego

Z jednej strony szkło może korzystnie wpływać na zużycie energii elektrycznej, ponieważ pozwala na wpuszczanie światła słonecznego do budynku. Gdy temperatury na zewnątrz są niskie, to jest to mile widziane. Z drugiej strony, w czasie upałów ten stały dopływ światła jest niemile widziany, ponieważ prowadzi do wzrostu temperatury. Może też potęgować wykorzystanie urządzeń chłodzących, generując tym samym wyższe koszty.

Poza tym szkło może mieć niepożądany wpływ na samopoczucie czy wzrok, ponieważ odbijające się światło ma tendencję do oślepiania ludzi. Rozwiązaniem problemów ma być zdaniem niemieckich inżynierów materiał znany jako PMMM. Składający się z mikropiramidowych struktur powierzchniowych, zapewnia wysoką wydajność i rozwiązuje problemy, z jakimi musimy się zmagać w przypadku okien.

Opracowany przez niemieckich inżynierów metamateriał, znany jako PMMM, mógłby zastąpić szkło w budynkach, zapewniając niższe wydatki za energię

Jak PMMM zachowuje się w kontakcie ze światłem słonecznym? To proste: uwalnia ciepło w postaci długofalowego promieniowania podczerwonego. W takich okolicznościach materiał utrzymuje chłód w budynku, także w upalne i słoneczne dni. W czasie testów naukowcy potwierdzili, iż temperatura materiału była przez cały czas niższa aniżeli wartości mierzone w otoczeniu.

Co jeszcze możemy powiedzieć na temat tego nowatorskiego materiału? Przede wszystkim, że rozprasza więcej światła słonecznego niż klasycznie stosowane szkło. Może bowiem rozproszyć aż 73% promieniowania. W praktyce oznacza to, że światło – zamiast prostopadle przechodzić przez szkło – zostaje skierowane w różne strony. W efekcie osoby znajdujące się na zewnątrz mają zdecydowanie słabszy wgląd w to, co dzieje się w środku. To dobra wiadomość z punktu widzenia dbania o prywatność.

Czytaj też: Satelity płoną w ziemskiej atmosferze i będzie ich tylko więcej. Czy to wpłynie na klimat Ziemi?

Jak podkreślają jego twórcy, PMMM składa się z przyjaznych dla środowiska i komercyjnie opłacalnych materiałów polimerowych. Tworzy to obraz realnego zamiennika dla niezwykle popularnego szkła. Biorąc pod uwagę wdrażane dyrektywy klimatyczne, nowy kandydat faktycznie może przesądzić o ekologicznej przyszłości całego świata. Pozostaje nam czekać na kolejne wieści w tej sprawie.