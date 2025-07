Autopay uruchamia usługi e-winiet w sześciu nowych językach. Kierowcy z Europy skorzystają

Ekspansja językowa w erze cyfryzacji transportu

Europa przechodzi intensywny proces digitalizacji systemu transportowego. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska stawia na cyfrowe rozwiązania, które mają zwiększyć efektywność mobilności i ograniczyć emisje CO2. Jednym z kluczowych trendów jest stopniowe odchodzenie od tradycyjnych, papierowych winiet na rzecz systemów elektronicznych.

Do tej pory serwisy Autopay były dostępne w języku polskim, niemieckim i czeskim. Teraz firma uruchomiła sześć dodatkowych wersji językowych, w tym także w języku angielskim, znacząco rozszerzając grono potencjalnych odbiorców. Wszystkie nowe serwisy zostały uruchomione na początku kwietnia.

Dostępne adresy nowych serwisów:

EN – mobility.autopay.eu

SK – mobility.autopay.eu/sk

SI – mobility.autopay.eu/si

IT – mobility.autopay.eu/it

FR – mobility.autopay.eu/fr

NL – mobility.autopay.eu/nl

“Uruchomienie kolejnych sześciu serwisów sprawia, że kierowcy z Czech, Francji, Holandii, Słowacji, Słowenii i Włoch mogą korzystać z naszych usług w swoich językach narodowych” – mówi Miłosz Kurzawski, członek zarządu Autopay Mobility.

Rewolucja winiet elektronicznych w Europie

Rynek winiet cyfrowych przechodzi prawdziwą rewolucję. Większość krajów europejskich zrezygnowała z tradycyjnych naklejek na rzecz elektronicznych systemów poboru opłat. W krajach takich jak Czechy, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Szwajcaria i Węgry obowiązują wyłącznie winiety elektroniczne. Jedynie Austria utrzymuje jeszcze oba systemy równolegle.

E-winiety oferują znacznie większą wygodę dla kierowców – nie trzeba ich naklejać na szybę, można je kupić online z wyprzedzeniem, a kontrola odbywa się automatycznie przez kamery skanujące numery rejestracyjne. System elektroniczny poprawia również płynność ruchu, ograniczając liczbę kontroli osobistych na drogach.

Autopay od 2019 roku rozwija system do szybkich i automatycznych płatności za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad. Firma umożliwia wygodny zakup winiet cyfrowych do Austrii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier, a wkrótce także do Rumunii. Wszystkie nowe serwisy językowe oferują identyczną funkcjonalność i dostęp do wszystkich produktów znanych z wersji polskiej, niemieckiej i czeskiej.

Integracja z producentami samochodów i przyszłość transportu

W czerwcu Autopay ogłosił współpracę z Mercedes-Benz, umożliwiając klientom tej marki zakup e-winiet bezpośrednio z pojazdu za pomocą systemu multimedialnego. Rozwiązanie jest obecnie dostępne w Niemczech, ale wkrótce zostanie rozszerzone na inne kraje europejskie. To przykład digitalizacji transportu, która wspiera transformację w kierunku inteligentnej mobilności.

Takie rozwiązania wpisują się w szerszy trend cyfryzacji transportu w Europie. Rok 2024 będzie przełomowy dla digitalizacji sektora TSL, z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących elektronicznych dokumentów transportowych i rozwojem inteligentnych systemów transportowych.

Umacnianie pozycji na dynamicznie rozwijającym się rynku

Autopay systematycznie wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku winiet cyfrowych, który rozwija się w tempie digitalizacji transportu. W ostatnim czasie firma przejęła serwisy winietowe Mamalu i nawiązała współpracę z HERE – czołową platformą lokalizacyjną. Dzięki temu kierowcy korzystający z nawigacji HERE WeGo mogą w szybki sposób zakupić winiety na przejazdy w siedmiu krajach.

Według danych z raportu o płatnościach cyfrowych, miesięcznie z usług Autopay korzysta już ponad 10 mln osób, a z rozwiązań firmy dla kierowców korzysta już ponad 2,5 mln użytkowników.

Automatyczne płatności w Polsce i perspektywy rozwoju

Od połowy stycznia użytkownicy Autopay mogą korzystać z automatycznych płatności za przejazd odcinkiem A2 między Poznaniem a Koninem. Wcześniej dostępne były już automatyczne płatności za przejazdy autostradą A1 (Gdańsk-Toruń) i A4 (Katowice-Kraków).

Ten rozwój usług wpisuje się w unijną strategię digitalizacji transportu, która przewiduje osiągnięcie w pełni zrównoważonego i inteligentnego systemu transportu do 2050 roku. Kluczowe znaczenie ma tu wspólna europejska przestrzeń danych dotyczących mobilności, która ma ułatwić wymianę informacji transportowych między krajami UE.