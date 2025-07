Autopay wprowadza eSIM do aplikacji bankowych. Nowa usługa już wkrótce w Polsce

Kupno eSIM-a z poziomu aplikacji bankowej

Nowa usługa bazuje na technologii wirtualnej karty SIM, której nie trzeba fizycznie instalować w telefonie. Cały proces zakupu i aktywacji odbywa się w pełni online, a sama karta działa identycznie jak tradycyjny plastikowy SIM z chipem – umożliwia rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu we wszystkich regionach świata.

Co najciekawsze, Autopay planuje sprzedaż eSIM-ów za pośrednictwem współpracujących banków. Jak wyjaśnia Andrzej Szewczyk z Autopay: “Już wkrótce będziemy mogli poinformować o współpracy w tym zakresie. Jako Autopay oferujemy możliwość uruchomienia eSIM jako usługi dodanej, podobnie jak teraz wspieramy partnerów w sprzedaży doładowań, kuponów prezentowych i bonów energetycznych.”

Który bank będzie pierwszy?

Choć oficjalnie nie ujawniono nazwy instytucji, która jako pierwsza udostępni eSIM-y w swojej aplikacji, można o tym spekulować na podstawie dotychczasowej współpracy. Kilka lat temu, gdy Autopay wprowadzał płatności za autostrady, pierwszym bankiem oferującym to rozwiązanie był Millennium. Możliwe, że i tym razem to właśnie ta instytucja będzie pionierem (nie ukrywam, że z tego akurat się mocno cieszę).

Prosta aktywacja w kilku krokach

Proces aktywacji eSIM-a ma być maksymalnie uproszczony. Użytkownik musi jedynie:

Sprawdzić, czy telefon obsługuje technologię eSIM Wybrać odpowiedni pakiet Wypełnić dane i opłacić zamówienie Po płatności zostanie automatycznie przekierowany do ustawień telefonu, gdzie aktywuje wirtualny SIM

Rynek eSIM-ów w Polsce już się rozwija

Autopay nie będzie pierwszą firmą oferującą eSIM-y w polskiej bankowości mobilnej. Revolut już od pewnego czasu umożliwia swoim klientom zakup wirtualnych kart SIM bezpośrednio z aplikacji, choć opinie użytkowników są mocno podzielone. Niektórzy skarżą się na problemy z zasięgiem w różnych krajach, szczególnie poza Europą.

Również Western Union wprowadził niedawno ofertę dla podróżnych we współpracy z firmą Breeze, umożliwiając zakup eSIM-ów z poziomu aplikacji bankowej w Polsce, Niemczech, Włoszech i Rumunii.

Eksperci: banki mogą wyprzedzić operatorów

Operatorzy komórkowi w Polsce dość opornie wprowadzają technologię eSIM, traktując ją nadal jako usługę premium. Orange wprowadził eSIM-y już w 2018 roku, ale to ciągle margines w stosunku do sprzedaży tradycyjnych kart SIM.

Paradoksalnie, to właśnie banki i fintechy mogą przyczynić się do upowszechnienia wirtualnych kart SIM w Polsce. Dla instytucji finansowych eSIM to świetne rozwiązanie – znika kłopot z dystrybucją fizycznych kart, a całość można zintegrować z istniejącymi aplikacjami bankowymi.

Czy to przyszłość płatności mobilnych?

Integracja usług telekomunikacyjnych z bankowością to powrót do koncepcji, która wcześniej nie sprawdziła się w Polsce. T-Mobile z Aliorem i Orange z mBankiem po kilku latach zrezygnowały z takich przedsięwzięć. Jednak tym razem sytuacja może być inna – banki nie próbują wejść w telekomunikację, ale oferują dodatkową usługę dla podróżujących.

Wszystko wskazuje na to, że wirtualne karty SIM to przyszłość telekomunikacji, szczególnie w kontekście podróży zagranicznych. Pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenie pierwszego partnera bankowego Autopay i sprawdzić, czy polscy użytkownicy będą zadowoleni z jakości tej usługi.

Czy rozwiązanie Autopay stanie się standardem w polskich bankach? Biorąc pod uwagę rosnącą popularność aplikacji mobilnych do “bankowania” i potrzebę ograniczania kosztów roamingu, ta usługa może rzeczywiście trafić w potrzeby rynku.