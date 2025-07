Home Tech Potrzebujesz gotówki? Bank Millennium pozwala ją teraz łatwo zamówić do oddziału

Bank Millennium wprowadził do swojej aplikacji mobilnej funkcję, która może przypaść do gustu klientom preferującym tradycyjne metody płatności. Od teraz można w niej zamówić gotówkę do wybranego oddziału banku, zarówno polskie złote, jak i popularne waluty obce.