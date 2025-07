Bank Millennium wprowadza eSIM do aplikacji. Internet za granicą kupisz jak bilet

Rozwiązanie powstało dzięki współpracy z fintechem Autopay i operatorem Fonia Telecom. Klienci mogą w korzystnych cenach kupić pakiety danych 1, 2, 3, 5, 10, 20 lub 50 GB, ważne przez 7, 15 lub 30 dni. Zasięg poszczególnych pakietów obejmuje niemal cały świat.

Jak to działa w praktyce?

Karta eSIM to wirtualna wersja tradycyjnej karty SIM, która nie wymaga fizycznej instalacji w telefonie. Kartę eSIM można kupić i zainstalować na smartfonie z poziomu aplikacji Banku Millennium. W inteligentnej aplikacji bankowej można na bieżąco sprawdzać status zakupionych kart (data instalacji, zakupu oraz okres ważności) i ilość zużytych danych.

Aktywacja przebiega bezproblemowo – sama aktywacja karty odbywa się już w ustawieniach telefonu. Z internetu można korzystać od razu po dotarciu do kraju, na który wykupiło się pakiet – plan zaczyna działać po połączeniu z lokalną siecią komórkową.

Problem drogiego roamingu

Dlaczego banki wchodzą w biznes telekomunikacyjny? Odpowiedź jest prosta – koszty roamingu poza UE potrafią być szokujące. Minuta połączenia kosztuje kilka złotych, wysłanie wiadomości SMS ponad złotówkę, a 1 MB transferu danych aż kilkadziesiąt złotych. Dla porównania, w Unii Europejskiej obowiązuje zasada “roam like at home” – płacimy tyle samo, co w Polsce.

Karty eSIM to alternatywa dla kosztownego roamingu międzynarodowego. Ceny w danym kraju za 1 GB mobilnego przesyłu danych zaczynają się od 1 euro – to ogromna różnica w porównaniu z tradycyjnymi opłatami roamingowymi, które mogą wynosić nawet 60 zł za gigabajt.

Autopay znów pierwszy

To nie pierwsza innowacja, którą Autopay wprowadza przez Bank Millennium. Kilka lat temu, gdy Autopay wprowadzał płatności za autostrady, pierwszym bankiem oferującym to rozwiązanie był Millennium. Teraz firma kontynuuje strategię rozszerzania usług dostępnych w aplikacjach bankowych.

“Wiemy, że równie ważne jest dla nich pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi w trakcie zagranicznych wyjazdów. Dlatego z radością otwieramy możliwość prostego zakupu w naszej zaufanej aplikacji bankowej i po korzystnej cenie pakietów internetowych na zagraniczne wyjazdy” – tłumaczy Ernest Lachowski, dyrektor Wydziału Bankowości Mobilnej i Internetowej w Banku Millennium.

Warunki korzystania

Z usługi mogą skorzystać klienci, którzy potwierdzili swoją tożsamość w placówce, posiadają rachunek osobisty i mają aktywną aplikację w najnowszej wersji. Oczywiście telefon musi obsługiwać technologię eSIM – dziś to już standard w większości smartfonów.

Bank Millennium konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę dla podróżujących. Oprócz eSIM-ów, klienci mają dostęp do kantoru walutowego w aplikacji oraz mogą płacić kartą za granicą bez marży do równowartości 5000 zł miesięcznie.

Konkurencja już była

Bank Millennium nie jest pierwszym, który wchodzi na rynek eSIM w Polsce. Western Union zaoferował podobną usługę już 16 marca 2024 roku, a Revolut uruchomił eSIM dla polskich klientów 25 marca 2024 roku. Klienci Revolut mogą kupować pakiety za granicą już od 1 euro za 1 GB, wybierając spośród ponad 100 dostępnych lokalizacji na całym świecie.

Również polscy operatorzy mobilni nie śpią – T-Mobile oferuje wirtualną kartę eSIM z dostępem do nielimitowanego internetu na miesiąc bez opłat do przetestowania, a Play umożliwia bezpłatną aktywację karty eSIM i korzystanie z dwóch numerów na jednym urządzeniu.

Czy inne banki pójdą w ślady Millennium?

Wszystko wskazuje na to, że karty eSIM w aplikacjach bankowych to dopiero początek większego trendu. Rynek eSIM rozwija się dynamicznie – według Fortune Business Insights, do 2032 roku osiągnie on wartość 6,29 mld dolarów (wzrost z 1,22 mld dolarów w 2023 roku), rosnąc w tempie 20% rocznie.

Karty eSIM na pewno są przyszłością, jeśli chodzi o tani internet za granicą. Wraz z rosnącą liczbą podobnych firm na rynku i coraz większą konkurencją, istnieje duża szansa, że ceny zaczną spadać – przewidują eksperci branżowi.

Zwłaszcza że sezon wakacyjny pokazuje, jak bardzo potrzebne są takie rozwiązania dla podróżujących Polaków. Zgodnie z badaniem “Finanse Polaków” przeprowadzonym na zlecenie Banku Millennium, 79 proc. Polaków podróżuje za granicę przynajmniej czasami: 15 proc. wyjeżdża za granicę od 2 do 4 razy w roku, a prawie co czwarty (23 proc.) raz w roku.