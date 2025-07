Bosch ostrzega przed “zaregulowaniem AI na śmierć” i jednocześnie inwestuje miliardy

Koncern Bosch postanowił poważnie zaangażować się w wyścig o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jak poinformował Stefan Hartung, prezes zarządu firmy, do końca 2027 roku niemiecki gigant przeznaczy na rozwój rozwiązań AI ponad 2,5 mld euro. To inwestycja na miarę ambicji – firma planuje osiągnąć sprzedaż przekraczającą 10 mld euro dzięki rozwiązaniom w zakresie wspomaganej i zautomatyzowanej jazdy już do 2035 roku.

Systemy wieloagentowe – rewolucja w produkcji

Bosch nie poprzestaje na standardowych rozwiązaniach AI. Firma koncentruje się na kolejnym etapie rozwoju sztucznej inteligencji – agentycznym AI (agentic AI), czyli asystentach zdolnych do podejmowania własnych decyzji i działań. Jak podkreśla Tanja Rueckert, członkini zarządu Bosch, “agenci mogą dać AI impuls podobny do tego, jaki smartfon dał internetowi“.

Systemy wieloagentowe już teraz działają w zakładach produkcyjnych Bosch. Monitorują urządzenia produkcyjne, prognozują konieczność konserwacji i optymalizują planowanie pracy personelu. Efekty są imponujące – redukcja nieplanowanych przestojów i ogólny wzrost produktywności.

Milionowe oszczędności bez zwolnień

Najbardziej interesującym aspektem inicjatywy Bosch jest obietnica oszczędności sięgających milionów euro. Kluczowe jest jednak to, że oszczędności te nie mają wynikać ze zwolnień pracowników, lecz z lepszego nadzoru agentów AI nad procesem, przewidywania możliwych problemów czy uszkodzeń, co pozwala unikać kosztownych przestojów w produkcji.

Koncern opracowuje platformę, która pozwoli na tworzenie własnych systemów wieloagentowych nawet przy minimalnej wiedzy programistycznej. To ma umożliwić elastyczne dostosowywanie się do wymagań rynkowych i zwiększenie efektywności produkcji. Rozwiązanie będzie dostępne jesienią 2025 roku.

Rewolucja w komunikacji człowiek-maszyna

Jednym z najważniejszych aspektów nowej technologii ma być zmiana komunikacji między maszynami a ludźmi. Jak tłumaczy Tanja Rueckert, systemy agentowe często wymagają jedynie opisu pożądanych celów, co znacznie obniża bariery wejścia dla firm bez rozległej wiedzy na temat sztucznej inteligencji.

“Agentic AI nie tylko może ulepszać poszczególne aplikacje, ale także inteligentnie koordynować wiele podprocesów. To samo w sobie jest ogromnym postępem” – podkreśla członkini zarządu Bosch.

Autonomiczna jazda w centrum zainteresowania

Bosch nie zapomina o swojej kluczowej specjalizacji. AI będzie wykorzystywana w zautomatyzowanej jeździe do wizualizacji otoczenia wokół pojazdu i planowania trasy. System przewiduje zachowanie innych uczestników ruchu i podpowiada kolejne działania, aby pasażerowie bezpiecznie dotarli do celu.

Firma gromadzi dane z czujników w unikalnej bazie, dzięki czemu możliwe jest szybsze i bardziej efektywne szkolenie generatywnej sztucznej inteligencji. To z kolei przyczynia się do tworzenia niezawodnych asystentów jazdy i funkcji zautomatyzowanego prowadzenia w przyszłości.

Europa traci w wyścigu AI?

Stefan Hartung nie ukrywa obaw związanych z pozycją Europy w globalnym wyścigu o dominację w AI. Wskazuje na AI Index publikowany przez Uniwersytet Stanforda, według którego w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych powstało 40 znaczących rozwiązań AI, w Chinach 15, a w Europie… tylko 3.

“Tworząc przepisy sprzeczne z kierunkami rozwoju technologicznego, możemy ‘zaregulować’ nasz przemysł na śmierć” – ostrzega prezes Bosch. Jego zdaniem niepewność regulacyjna i biurokracja sprawiają, że Unia Europejska staje się coraz mniej atrakcyjnym miejscem dla firm pracujących nad rozwiązaniami AI.

Przyszłość w rękach agentów

W ciągu ostatnich pięciu lat koncern Bosch wystąpił o opatentowanie ponad 1500 rozwiązań z wykorzystaniem AI. To dowód na to, że firma nie tylko mówi o inwestycjach, ale faktycznie przekuwa je w konkretne rozwiązania technologiczne.

Czy systemy wieloagentowe rzeczywiście okażą się przełomem porównywalnym z erą smartfonów? Przekonamy się już jesienią 2025 roku, kiedy Bosch udostępni swoją platformę do tworzenia systemów AI. Jedno jest pewne – niemiecki gigant nie zamierza zostać w tyle w wyścigu o przyszłość technologii.