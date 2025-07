Brave domyślnie blokuje Recall. To jedyna przeglądarka z taką funkcją

Recall to funkcja wprowadzona wraz z Windows 11, która co kilka sekund wykonuje zrzuty ekranu całego pulpitu i zapisuje je w lokalnej bazie danych. Ma to pomóc użytkownikom w odnajdywaniu wcześniej przeglądanych treści, ale budzi poważne obawy o prywatność.

Brave – jedyna przeglądarka z ochroną przed Recall

Zespół Brave Privacy Team ogłosił, że przeglądarka domyślnie blokuje możliwość robienia zrzutów ekranu przez Recall. To rozwiązanie jest dostępne w wersji 1.81 przeglądarki dla Windows.

Implementacja jest sprytna – Brave informuje system operacyjny, że każda karta przeglądarki jest “prywatna”, dzięki czemu Recall nigdy jej nie przechwytuje. Microsoft wcześniej zapowiedział, że tryb prywatny w przeglądarkach nie będzie zapisywany przez Recall, a Brave rozszerza tę logikę na wszystkie swoje karty.

Funkcja z elastycznością dla użytkowników

W przeciwieństwie do radykalnego podejścia komunikatora Signal, który całkowicie blokuje wszystkie zrzuty ekranu (łącznie z oprogramowaniem dla osób z niepełnosprawnościami), Brave oferuje bardziej zniuansowane rozwiązanie. Użytkownicy mogą wyłączyć ochronę przed Recall w ustawieniach przeglądarki (Settings > Privacy and security), jeśli chcą korzystać z tej funkcji Microsoftu.

Signal zdecydował się na radykalną metodę – wykorzystuje flagi DRM (Digital Rights Management), by całkowicie uniemożliwić robienie zrzutów ekranu, podobnie jak dzieje się to podczas odtwarzania filmów na Netflixie. Jak tłumaczą twórcy Signal, “Microsoft po prostu nie dał nam innej opcji”.

Rozdrobnienie wsparcia wśród przeglądarek

Sytuacja pokazuje nierówne traktowanie różnych przeglądarek przez Microsoft. Jak wskazuje Mozilla, Microsoft Edge otrzymuje preferencyjne traktowanie – użytkownicy mogą blokować określone strony internetowe i tryb prywatny przed Recall. Inne przeglądarki oparte na Chromium mogą filtrować tylko tryb prywatny, ale tracą możliwość blokowania wrażliwych stron (jak bankowość).

Firefox jest w jeszcze gorszej sytuacji. Jak powiedział Steve Teixeira, dyrektor produktu Mozilla: “Obecnie nie ma dokumentacji o tym, jak przeglądarka nieoparta na Chromium, taka jak Firefox, może chronić prywatność użytkowników przed Recall. Microsoft nie zaangażował nas w tę sprawę“.

Rok kontrowersji wokół Recall

Recall wzbudza kontrowersje od pierwszej zapowiedzi w maju 2024 roku. Początkowo funkcja zapisywała pełnoekranowe zrzuty w lokalnej, niezaszyfrowanej bazie danych SQLite, co budziło obawy ekspertów ds. bezpieczeństwa. Badacz Kevin Beaumont stworzył nawet narzędzie TotalRecall, które mogło wyciągnąć i wyświetlić dane z bazy Recall.

Po fali krytyki Microsoft wielokrotnie odkładał premierę. Przewodząca fundacji Signal, Meredith Whittaker, nazwała funkcję “niebezpieczną pułapką na hakerów”. Brytyjski urząd ochrony danych ICO wszczął dochodzenie w sprawie zabezpieczeń.

Microsoft przeprojektował funkcję – obecnie Recall jest funkcją opt-in z dodatkowymi zabezpieczeniami. Wymaga uwierzytelniania Windows Hello, szyfruje dane i przechowuje je w bezpiecznych enklawach.

Powrót Recall mimo zastrzeżeń

Po prawie roku przeróbek Microsoft rozpoczął udostępnianie Recall wszystkim użytkownikom 25 kwietnia 2025 roku. Funkcja domyślnie filtruje hasła, numery kart kredytowych i inne wrażliwe dane, ale eksperci nadal wyrażają obawy.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że nawet znikające wiadomości mogą być trwale zapisane, jeśli zostaną wyświetlone na komputerze z włączonym Recall. Krytycy argumentują, że nawet użytkownicy, którzy nie włączyli Recall, mogą mieć swoje prywatne wiadomości przechwycone, jeśli osoba, z którą rozmawiają, ma włączoną tę funkcję.

Szczególna troska o bezpieczeństwo

Brave szczególnie podkreśla wagę ochrony historii przeglądania przed przypadkowym trafieniem do trwałej bazy danych. Zespół przeglądarki wskazuje na ryzyko nadużyć, szczególnie w przypadkach przemocy domowej, gdzie historia przeglądania może być wykorzystana przeciwko ofiarom.

To kolejny przykład tego, jak inżynierowie Brave szybko dostosowują funkcje prywatności Chromium, aby uczynić swoją przeglądarkę bezpieczniejszą dla użytkowników.