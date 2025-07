CHERY wkracza do Polski: 4 modele, 30 salonów, 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę

Cztery modele na polskim debiucie

CHERY wprowadza do Polski cztery warianty swoich SUVów – każdy z dwóch modeli dostępny jest zarówno z tradycyjnym napędem spalinowym, jak i w wersji hybrydowej plug-in oznaczonej skrótem PHEV.

TIGGO 7 – kompaktowy faworyt

TIGGO 7 to SUV segmentu C o długości 4553 mm, który przez trzy kolejne lata był najchętniej eksportowanym chińskim SUVem w swojej klasie. Pod maską kryje się turbodoładowany silnik benzynowy 1.6 T-GDI o mocy 147 KM i momencie obrotowym 275 Nm, współpracujący z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią Getrag DCT.

Osiągi wersji spalinowej:

Przyspieszenie 0-100 km/h: 10,3 s (FWD) / 9,4 s (AWD)

Prędkość maksymalna: 180 km/h

Średnie zużycie paliwa: 7-7,8 l/100 km

Pojemność bagażnika: 500-1305 l

Osiągi wersji PHEV:

Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,2 s

Prędkość maksymalna: 180 km/h

Zasięg elektryczny: do 90 km (WLTP)

Łączny zasięg: ponad 1200 km

Zużycie paliwa: 0,8 l/100 km (6 l przy rozładowanej baterii)

TIGGO 8 – siedmioosobowa przestrzeń

Większy TIGGO 8 (4725 mm długości) oferuje 7 miejsc w układzie 2+3+2,. Samochód wykorzystuje tę samą jednostkę spalinową 1.6 T-GDI, ale niezależnie od wersji dostępny jest wyłącznie z napędem na przednią oś.

Osiągi wersji spalinowej:

Przyspieszenie 0-100 km/h: 10,8 s

Prędkość maksymalna: 180 km/h

Średnie zużycie paliwa: 7,8 l/100 km

Pojemność bagażnika: 193-1930 l (w zależności od konfiguracji)

Osiągi wersji PHEV:

Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,0 s

Prędkość maksymalna: 180 km/h

Zasięg elektryczny: do 90 km (WLTP)

Łączny zasięg: ponad 1100 km

Zużycie paliwa: 0,7 l/100 km (6 l przy rozładowanej baterii)

Technologia CHERY Super Hybrid (CSH)

Prawdziwą gwiazdą oferty są wersje PHEV, które wykorzystują autorską technologię CSH (CHERY Super Hybrid). To kompleksowe rozwiązanie hybrydowe łączy dedykowany silnik 1.5 T-GDI z dwoma silnikami elektrycznymi i dedykowaną hybrydową 3-biegową skrzynią DHT o 11 przełożeniach.

Serce systemu – dedykowany silnik hybrydowy

Jednostka 1.5 T-GDI została zaprojektowana specjalnie do pracy w układzie hybrydowym i osiąga imponującą sprawność cieplną 44,5% (w fazie rozwoju wersja o sprawności 48%). Silnik CHERY wykorzystuje szereg nowoczesnych technologii poprawiających jego wydajność. Pracuje w zaawansowanym cyklu Millera, co pozwala zwiększyć sprawność o 1,53% bez utraty mocy. System spalania iHEC dodatkowo poprawia efektywność o 0,52%, precyzyjnie kontrolując proces spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Za chłodzenie i temperaturę odpowiada inteligentne zarządzanie termiczne iHTM – to aż 3% zysku na wydajności w różnych warunkach drogowych i klimatycznych. Nowoczesna turbosprężarka HTC zmniejsza zużycie paliwa o kolejne 0,5-1%, zapewniając szybkie reakcje przy niskim spalaniu. System inteligentnego smarowania iLS redukuje tarcie wewnętrzne i pozwala zaoszczędzić nawet 1-2% paliwa. Dopełnia to układ HiDS, który optymalizuje skład mieszanki przy niskim obciążeniu, zmniejszając zużycie o kolejne 0,5-1%. Razem te rozwiązania tworzą silnik nowej generacji – bardziej oszczędny, wydajny i przyjazny zarówno środowisku, jak i kierowcy.

Zaawansowana skrzynia DHT

Autorska skrzynia DHT firmy CHERY uzyskała najwyższy poziom certyfikacji bezpieczeństwa w branży motoryzacyjnej – ASIL-D. Szczytowa sprawność mechaniczna wynosi 98,5%, a czterordzeniowy, podwójny sterownik MCU zapewnia ultraszybką reakcję na polecenia kierowcy.

Bateria LFP 18,3 kWh

Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o pojemności 18,3 kWh charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczną i chemiczną. Bateria pracuje stabilnie w temperaturach od -35°C do 60°C, a autorski system monitorowania reaguje na zagrożenia w ciągu 2 milisekund.

Możliwości ładowania:

Szybkie DC (40 kW): 30-80% w 20 minut

Wolne AC (6,6 kW): 10-100% w 3 godziny

Przenośne (220-230 V): 10-100% w 8,5 godziny

Imponujące parametry hybryd

Oba modele PHEV wykorzystują identyczny układ hybrydowy:

Moc systemowa: 279 KM

279 KM Moment obrotowy: 365 Nm

365 Nm Zasięg elektryczny: 90 km (Tiggo 7) / 80 km (Tiggo 8)

90 km (Tiggo 7) / 80 km (Tiggo 8) Łączny zasięg: ponad 1200 km (Tiggo 7) / 1100 km (Tiggo 8)

ponad 1200 km (Tiggo 7) / 1100 km (Tiggo 8) Zużycie paliwa: 6 l/100 km (przy rozładowanej baterii)

Dodatkowo wersje PHEV oferują funkcję V2L (Vehicle-to-Load) o mocy 3,3 kW, pozwalającą wykorzystać samochód jako mobilne źródło zasilania.

Konkurencyjne ceny na starcie

CHERY wkracza na polski rynek z bardzo atrakcyjną ofertą cenową, która może nieźle namieszać konkurencji w szykach.

Cennik Tiggo 7:

Essential (FWD): 124 900 zł

124 900 zł Comfort (FWD): 134 900 zł

134 900 zł Prestige AWD: 154 900 zł

154 900 zł PHEV Essential: 154 900 zł

154 900 zł PHEV Prestige: 164 900 zł

Cennik Tiggo 8:

Essential: 149 900 zł

149 900 zł Prestige: 159 900 zł

159 900 zł PHEV Essential: 169 900 zł

169 900 zł PHEV Prestige: 179 900 zł

Dla porównania – konkurencyjny Hyundai Tucson startuje od 125 900 zł. W zbliżonej cenie CHERY oferuje już turbodoładowany silnik, bogate wyposażenie i nowoczesne systemy bezpieczeństwa, które w konkurencyjnych modelach często wymagają dopłat. Jeszcze większe różnice widać przy porównaniu wersji hybrydowych – Tiggo 7 PHEV oferuje większy, łączny zasięg ponad 1200 km, co czyni go jednym z najbardziej wszechstronnych SUVów PHEV w swojej klasie.

Finansowanie przez Santander Consumer Multirent

Marka nawiązała strategiczną współpracę z Santander Consumer Multirent, oferując atrakcyjne warunki finansowania. Oferta inauguracyjna zakłada ratę, która wynosi tylko 1% wartości pojazdu miesięcznie, niezależnie czy wybierzesz pożyczkę czy leasing.

Dodatkowo dostępne są opcje leasingu z ratami już od 1249 zł brutto miesięcznie dla podstawowego TIGGO 7, co czyni te SUVy dostępnymi dla szerokiego grona odbiorców.

Rewolucyjna promocja ubezpieczeniowa

CHERY wprowadza na polski rynek wyjątkową ofertę ubezpieczeniową, która może zmienić sposób myślenia o kosztach posiadania nowego samochodu. W ramach współpracy z MAK Insurance Group klienci otrzymują pełne ubezpieczenie pakietowe za symboliczną kwotę 1 zł.

Partnerzy ubezpieczeniowi najwyższej klasy

Oferta obejmuje współpracę z czołówką polskiego rynku ubezpieczeniowego:

PZU – lider rynku z największym doświadczeniem

– lider rynku z największym doświadczeniem Ergo Hestia – niemiecki standard obsługi

– niemiecki standard obsługi Allianz – globalna marka z solidną pozycją

– globalna marka z solidną pozycją Generali – włoska tradycja i nowoczesne podejście

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Pakiet inauguracyjny MAK Insurance Group obejmuje pełne ubezpieczenie komunikacyjne, które standardowo kosztowałoby setki złotych miesięcznie. Dzięki strategicznej współpracy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, CHERY może zaoferować klientom ten wyjątkowy benefit praktycznie za darmo.

Ta promocja jest dostępna wyłącznie w ramach oferty inauguracyjnej i stanowi dodatkowy argument przemawiający za wyborem pojazdów CHERY na polskim rynku.

Rozbudowa sieci dealerskiej w ekspresowym tempie

CHERY rozpoczęło sprzedaż z 11 salonami, ale planuje szybką ekspansję. Do końca 2025 roku w Polsce ma działać już 30 punktów sprzedaży i serwisu.

CHERY oferuje jedne z najbardziej konkurencyjnych warunków gwarancji na rynku:

Gwarancje podstawowe:

7 lat lub 150 000 km lub 3 lata bez limitu kilometrów – gwarancja podstawowa (modele benzynowe i PHEV)

– gwarancja podstawowa (modele benzynowe i PHEV) 12 lat – gwarancja na perforację nadwozia

– gwarancja na perforację nadwozia 3 lata – gwarancja na lakier

Gwarancje na komponenty hybrydowe:

8 lat lub 160 000 km – bateria, silnik elektryczny, elektronika sterująca

– bateria, silnik elektryczny, elektronika sterująca 2 lata bez limitu przebiegu – części zamienne

– części zamienne Gwarancja na części zamienne

Assistance na najwyższym poziomie

Pakiet assistance obejmuje szeroki zakres usług dostępnych 24/7:

Bezpłatna pomoc drogowa przez pierwsze 3 lata (możliwość przedłużenia do 7 lat)

przez pierwsze 3 lata (możliwość przedłużenia do 7 lat) Wsparcie w organizacji dalszego transportu w przypadku awarii

w przypadku awarii Pomoc w organizacji zakwaterowania przy dłuższych naprawach

przy dłuższych naprawach Wsparcie w zwrocie pojazdu po zakończeniu naprawy

po zakończeniu naprawy Części zamienne dostarczane do dowolnego ASO w Polsce w ciągu 24 godzin dzięki magazynowi w Warszawie

Czy CHERY zagrozi konkurencji?

Chińska marka wkracza na polski rynek z przemyślaną strategią i produktami dopasowanymi do lokalnych potrzeb. Atrakcyjne ceny, bogata gwarancja i nowoczesne rozwiązania hybrydowe to argumenty, które mogą przekonać polskich kierowców.

Kluczowe będzie teraz tempo budowania wizerunku marki i jakość obsługi posprzedażowej. Jeśli CHERY utrzyma obiecany poziom, może poważnie zamieszać w segmentach SUVów C i D, gdzie dotychczas dominowały marki europejskie, japońskie i koreańskie.