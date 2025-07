CMF Watch 3 Pro od Nothing — większy ekran, lepsza bateria i ChatGPT na Twoim nadgarstku

CMF Watch 3 Pro zalicza premierę

Nowy zegarek submarki Nothing został zaprojektowany z precyzyjnie frezowaną metalową ramką i jest oferowany z miękkim w dotyku silikonowym paskiem. Kluczową zmianą jest większy wyświetlacz o przekątnej 1,43 cala (wzrost z 1,32 cala), który jest teraz nieco jaśniejszy, osiągając typową jasność 650 nitów (wcześniej 620 nitów). Ekran o rozdzielczości 466 x 466 pikseli (326 ppi) z częstotliwością odświeżania 60 Hz zapewnia płynne i wyraźne wrażenia wizualne. Użytkownicy mogą spersonalizować wygląd zegarka, wybierając spośród ponad 120 tarcz, od animowanych po interaktywne. Nowe tarcze zostały zaprojektowane również z myślą o trybie Always-On Display (AOD). Podobnie jak w poprzednim modelu, do nawigacji po interfejsie służy obrotowa koronka.

Większy wyświetlacz idzie w parze z większą obudową – CMF Watch 3 Pro mierzy 47 mm. Pozostałe wymiary i waga różnią się w zależności od wybranego koloru, ponieważ wiążą się z różnymi ramkami:

Dark Grey – 47 x 14,4 mm, 51.9 g

Light Grey – 47 x 15,2 mm, 51.0 g

Orange – 47 x 14,5 mm, 52.4 g

Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć wybór koloru, ponieważ w tej generacji jedyną opcją personalizacji sprzętowej są wymienne paski – ramka jest zamocowana na stałe.

Jak wspomniałam wcześniej, ten smartwatch został wyposażony w większe ogniwo o pojemności 350 mAh, co przekłada się na imponujący czas pracy: do 13 dni typowego użytkowania (bez AOD) i do 3,5 dnia z włączonym trybem AOD. Pełne naładowanie zegarka zajmuje zaledwie 99 minut. Dla porównania, poprzedni model miał baterię 305 mAh i oferował do 11 dni pracy.

Watch 3 Pro oczywiście oferuje też bogaty zestaw funkcji sportowych z 131 trybami sportowymi, od HIIT po jogę, a także inteligentne wykrywanie aktywności, które automatycznie rozpoczyna śledzenie treningu. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zegarek może nawet poprowadzić nas przez szybką rozgrzewkę za pomocą animacji 3D. Dla entuzjastów aktywności na świeżym powietrzu mamy certyfikat IP68, co oznacza odporność na wodę i kurz (choć nie jest przeznaczony do pływania). Pozycjonowanie zostało ulepszone dzięki wsparciu dla dwuzakresowego GPS (L1+L5), a także GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS, co gwarantuje większą precyzję.

Świetną nowością w tej generacji jest AI, bo CMF Watch 3 Pro to nie tylko fitness tracker, to także inteligentny asystent na nadgarstku. Zegarek integruje ChatGPT, gotowego odpowiadać na nasze pytania w każdej chwili. Ta sama technologia AI jest wykorzystywana również w funkcji trenera biegowego. Co więcej, użytkownicy mogą nagrywać notatki głosowe, które zostaną automatycznie przetranskrybowane, a funkcja Essential News odczyta najnowsze nagłówki z preferowanych przez nas tematów.

Warto też wspomnieć, że zegarek obsługuje połączenia Bluetooth dzięki dwóm mikrofonom MEMS, głośnikowi i redukcji szumów opartych na AI. Użytkownicy mogą sterować niektórymi funkcjami za pomocą gestów (np. podwójne potrząśnięcie), a także łatwo kontrolować muzykę i tryb Nie przeszkadzać.

CMF Watch 3 Pro, ze względu na liczne ulepszenia, jest droższy od poprzednika i kosztuje 399 złotych na stronie producenta.