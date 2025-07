Dziewięć nowych gier trafia do GeForce NOW, w tym Wuchang: Fallen Feathers i Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Dziewięć nowych gier w usłudze GeForce NOW

Wuchang: Fallen Feathers to dosyć ciekawa gra TPP typu soulslike. Gracie dotknięta amnezją wojowniczką, która została również dotknięta chorobą zwaną ornitropią. Przemierzacie Chiny w czasach epoki dynastii Ming, walczycie z przerażającymi potworami i eksplorujecie naprawdę ciekawy świat. Do dyspozycji macie również spory aresnał broni, a Wasze decyzje będą miały odzwierciedlenie w świecie. trzeba też zwrócić uwagę na naprawdę fajną oprawę graficzną, która z pewnością przypadnie Wam do gustu.

Warto tutaj pamiętać, że jeśli subskrybujecie pakiet Ultimate to możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki w 4K i 120 fps lub Full HD i 240 fps. Zapewnia to naprawdę świetną płynną rozgrywki, znakomite widoki na krajobrazy czy bardzo dynamiczne starcia. Warto też pamiętać, że nie ma obaw o opóźnienia, która są naprawdę niskie.

Drugi z tytułów to Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, który dołączona do niedawno wydanego Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Tej serii chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Są to kultowe symulatory jazdy na deskorolce, które w tym wydaniu zostały całkowicie zremasterowane na nowym silniku, dzięki czemu możecie liczyć na grafikę dopasowaną do dzisiejszych czasów. Jeśli chcecie powrócić do tej serii, to jest to idealna okazja – możecie ponownie zagrać w znane poziomy czy wykonać klasyczne triki.

Poza tym do GeForce NOW trafiają tytuły takie jak: