Nvidia wypuściła sterownik, który szykuje się na zmianę silnika w grze Valorant 

Valorant przechodzi na silnik Unreal Engine 5

Przypominam, że w nazwie sterownika WHQL oznacza Windows Hardware Quality Labs, czyli to, że jest to certyfikowany przez firmę Microsoft, jest to ważne ze względu na częste problemy i błędy tego “pana” z Redmond. Sterowniki z oznaczeniem WHQL zostały przetestowane przez Microsoft i są uznane za stabilne, kompatybilne i bezpieczne dla systemu Windows. Nie owijając już w bawełnę przejdę do konkretów nowości.

Czytaj też: Nvidia uniezależnia się od zastrzeżonych architektur. RISC-V otrzymuje potężne wsparcie

N początek wyczekiwana WUCHANG: Fallen Feathers, która od premiery będzie zawierać gotowe wsparcie dla technologii DLSS 4 z generowaniem wielu klatek, generowaniem klatek DLSS, superrozdzielczością DLSS i NVIDIA Reflex, co przyspieszy wydajność i zminimalizuje opóźnienia na komputerze, zapewniając graczom korzystającym z kart GeForce RTX najlepsze możliwe wrażenia.

Czytaj też: Komputery PC wracają do łask w 2025 roku. Sztuczna inteligencja i koniec Windowsa 10 napędzają sprzedaż

Druga nowością moim zdaniem ważniejsza, ponieważ dotyczy kategorii E-sportowej jest Valorant, a tam każda zmiana ma znaczenie. 29 lipca pojawi się nowa aktualizacja gry, która zaktualizuje grę do Unreal Engine 5 i wprowadzi dodatkową zawartość oraz zmiany. Instalując ten nowy sterownik, będziesz gotowy na nową wersję gry, która nadal będzie obsługiwać technologię NVIDIA Reflex.

Czytaj też: Gracze mają swoją własną przeglądarkę i to nie przypadek. Opera GX pozwala grać bez kompromisów

Sterownik dodaje również funkcję nadpisywania ustawień DLSS, czyli możliwość nadpisywania ustawień DLSS w aplikacji NVIDIA, dla 11 nowych tytułów:

7 Days to Die

Brickadia

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game

Monster Hunter Wilds

REMATCH

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

Strinova

Stygian: Outer Gods

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Speed Freeks

WUCHANG: Fallen Feathers

Dodatkowo Nvidia rozszerzyła swoje wsparcie o optymalne ustawienia sterownika dla trzech tytułów: Broken Arrow, Mecha Break oraz PEAK. Nowa wersja sterownika rozwiązuje również kilka istotnych problemów: wyeliminowano błąd w grze Counter-Strike 2, który powodował pojawianie się czarnych ekranów przy rozdzielczościach 4:3 na monitorze ASUS ROG PG27AQN. Ponadto, poprawiono problemy ze stabilnością w Naraka Bladepoint, które występowały na określonej mapie podczas korzystania z renderera DirectX 11 i technologii DLSS. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów odsyłam do źródła, za to w tym miejscu znajdziecie sterownik, o ile nie zainstalujecie go za pomocą aplikacji Nvidia na komputerze.