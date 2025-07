Jeśli jesteś graczem z aktywnym internetem w tle, powinieneś przejść na Opera GX 

Opera GX jest jedyną przeglądarką na rynku, która jest od podstaw projektowana i pozycjonowana jako przeglądarka dla graczy

Operę GX jest bezpłatną przeglądarką internetową, która stanowi unikalną, dedykowaną graczom wersję cenionej przeglądarki Opera. Od momentu swojego debiutu w 2019 roku, błyskawicznie zdobyła uznanie wśród użytkowników, gromadząc imponującą liczbę ponad 30 milionów aktywnych użytkowników każdego miesiąca.

Czytaj też: Wielkie gry na małej konsoli. Nintendo Switch 2 odświeża Zeldę i czaruje Cyberpunkiem

To, co gracze cenią w niej, to wyróżniający się zintegrowany menedżer zasobów, dzięki któremu możesz precyzyjnie ograniczyć zużycie pamięci RAM i procesora przez przeglądarkę. To zapewnia, że Opera GX nie będzie miała nieograniczonego dostępu do zasobów systemowych, co z kolei oznacza, że gry działające w tle nie będą spowalniane.

Czytaj też: Nvidia nie spowalnia w dziedzinie sztucznej inteligencji i udostępnia nowe modele wnioskowania

Dostęp do tych kluczowych ustawień uzyskasz, klikając na ikonę prędkościomierza na pasku bocznym, co przeniesie Cię do menu GX Control. W tym miejscu znajdują się intuicyjne suwaki, za pomocą których możesz dokładnie ustalić maksymalną ilość pamięci RAM oraz procentowe zużycie mocy procesora. Gdy limity zostaną osiągnięte, przeglądarka automatycznie ogranicza swoją aktywność: karty są wstrzymywane, a procesy w tle wyłączane lub ich priorytet obniżany. Podczas zwykłego przeglądania jest to ledwo zauważalne, ale ma ogromne znaczenie podczas grania.

Czytaj też: Intel zamyka rozwój Clear Linux. Co to oznacza dla nas?

Szczególnie może być to ważne, jeśli dodatkowo korzystasz z Twitcha i Discorda, ponieważ one są również wbudowane w ekosystem tej przeglądarki. Pozwala to na wygodny dostęp do streamów i czatów bezpośrednio z paska bocznego przeglądarki, bez konieczności przełączania się między aplikacjami. W połączeniu z wcześniej wymienionymi ograniczeniami może pomóc ustalić hierarchię wykorzystania zasobów komputera.