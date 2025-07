Komputery PC wracają do łask w 2025 roku. Sztuczna inteligencja i koniec Windowsa 10 napędzają sprzedaż

Ze względu na wyższe koszty importu, producenci zdecydowali się na duże dostawy

Według analityków producenci, przewidując wzrost kosztów importu, zdecydowali się na intensywne dostawy jeszcze przed oficjalnym wejściem w życie nowych ceł. Chociaż ta strategia krótkoterminowo wsparła popyt, obecne prognozy wskazują, że branża PC może w przyszłości odczuć negatywne konsekwencje polityki taryfowej prezydenta Trumpa.

Najnowsze sprawozdanie Counterpoint Research dotyczące rynku komputerów osobistych w drugim kwartale 2025 roku, mimo że odnotowuje umiarkowany wzrost, jednocześnie spodziewa się nieco niepewnej przyszłości dla tego sektora. Według nich znane firmy takie jak HP i Dell są w trybie skupionym na obserwacji rynku, oczekując na rozwój sytuacji taryfowej w przyszłości i dostosowania się do niej.

Jak już jesteśmy w temacie dostosowywania się do nowych sytuacji rynkowych, okazuje się, że producenci PC przenoszą swoje łańcuchy dostaw z Chin do Wietnamu, Indii i Meksyku, aby zminimalizować ryzyko związane z rosnącymi cłami. Co jest zupełnie logiczne, ale i niepokojące, ponieważ może to czasem przypominać szczury uciekające z tonącego statku.

Ze względu na możliwość wprowadzenia nowych ceł na półprzewodniki, producenci nadal nie są pewni przyszłości. Może to spowodować spowolnienie dostaw komputerów PC w najbliższej przyszłości, chyba że cła nagle znikną, co jest wysoce prawdopodobne, widząc, jak rynek czasami agresywnie reaguje na te zmiany.