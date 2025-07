Home Nauka Dziwna chemia wszechświata pokazuje nam coś bardzo istotnego o kosmitach

Na pytanie o to, czy istnieje życie pozaziemskie, można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów i… prawdopodobnie każdy z nich będzie bezpodstawny. Bo choć z jednej strony wciąż nie mamy dowodów wskazujących na obecność kosmitów, to z drugiej – biorąc pod uwagę ogrom wszechświata – trudno sobie wyobrazić, by Ziemia miała być jedynym zamieszkałym światem. A co mają w tej sprawie do powiedzenia naukowcy zajmujący się chemią cząsteczek spotykanych w głębokiej przestrzeni kosmicznej?