Home Moto EXLANTIX wchodzi do Polski. Nowa marka premium w segmencie aut elektrycznych

EXLANTIX wchodzi do Polski. Nowa marka premium w segmencie aut elektrycznych

Chiński gigant motoryzacyjny CHERY wprowadza do Polski markę EXLANTIX, która ma na nowo zdefiniować segment luksusowych samochodów elektrycznych. Pierwsze modele ES i ET zadebiutują w 2025 roku z hasłem “Shift to tomorrow”.