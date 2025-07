Garmin Forerunner 570 i Forerunner 970 – są smartwatche i jest Garmin

Forerunner 570 i Forerunner 970 – sport, ale nie tylko

Najnowsze urządzenia zaprezentowane przez firmę Garmin przeznaczone są przede wszystkim dla biegaczy i triathlonistów. To z myślą o nich zegarki wyposażone zostały w plany treningowe Garmin Coach, które dostosowują się do zarejestrowanej przez czujniki formy i stopnia regeneracji organizmu po treningu. Użytkownicy mają możliwość programowania także własnych treningów multisportowych, z wykorzystaniem niestandardowych zaawansowanych pomiarów odcinkowych na wcześniej zaplanowanych trasach.

Zaawansowane algorytmy w najnowszych smartwatchach Forerunner 570 i Forerunner 970 mierzą nie tylko bieżącą sprawność, lecz są także w stanie prognozować wyniki treningów na przyszłość, ekstrapolując postępy na planowane zawody. W wieczornym raporcie, prezentowanym przed pójściem spać, Garmin wyświetli informacje o potrzebnej ilości snu, zaplanowanym na dzień następny treningu, pogodzie i wydarzeniach. Natomiast czujnik Pulse Ox monitoruje natlenienie krwi i wykrywa zaburzenia oddychania podczas snu, analizując stopień nocnej regeneracji.

Forerunner 570 to model wyznaczający bazę dla nowej serii smartwatchy. Wyposażony został w lekki aluminiowy bezel oraz kopertę w dwóch dostępnych rozmiarach – 42 i 47 mm, wyświetlacz AMOLED o rozmiarze odpowiednio 1,2″ lub 1,4″ i szkło ochronne Corning Gorilla Glass 3. W pełni naładowana bateria zapewnia nawet 10-11 dni pracy w trybie zegarka lub do 18 godzin aktywności w trybie GPS. Klasa wodoszczelności określona została na 5 atm.

Smartwatch ten posiada wbudowany głośnik i mikrofon, łączność Wi-Fi, wielopasmowy system lokalizacji satelitarnej, a jego czujniki mierzą m.in. temperaturę skóry i zmienność tętna. Dostępne jest też definiowanie własnych odcinków pomiarowych na zaplanowanych trasach (auto-lap).

Forerunner 570 jest w stanie raportować między innymi dynamikę biegu, moc biegową, czas regeneracji, stan wytrenowania i obciążenie treningowe.

Forerunner 970 to smartwatch premium zapewniający jeszcze więcej możliwości. Dostępny jest wyłącznie z kopertą o rozmiarze 47 mm, tytanową ramką i szafirową soczewką o zwiększonej odporności na zarysowania. Czas pracy baterii wynosi aż 15 dni w trybie zegarka i nawet 26 godzin w trybie GPS, a dodatkową zaletą jest wbudowana latarka, przydatna na co dzień i podczas treningów po zmroku. Dostępne są także nowe funkcje, takie jak: tolerancja biegowa i ekonomia biegu, utrata prędkości ruchu w trakcie kontaktu nogi z podłożem, czy zapis EKG. Biegacze i wędrowcy z pewnością docenią również wgrane, pełnokolorowe mapy z technologią SATIQ i wielopasmowym GPS.

Forerunner 570 i 970 w praktyce

Jedną z flagowych funkcji nowych smartwatchy sportowych są adaptacyjne plany treningowe Garmin Coach do biegania, triathlonu, jazdy na rowerze czy treningów siłowych. Thriatlon to niezwykle wymagająca dyscyplina – łączy pływanie, jazdę na rowerze i biegi. Standard olimpijski przewiduje dystanse 1,5 km pływania, 40 km jazdy rowerem i 10 km biegu, natomiast Ironman to już 3,8 km pływania, 180 km jazdy rowerem i 42 km biegu (maraton) na koniec. Przygotowanie do takich zawodów wymaga dyscypliny i doskonałej znajomości własnego organizmu, niezależnie czy jest się zawodowym sportowcem, czy amatorem.

I tu pojawiają się, całe na biało, spersonalizowane plany treningowe Garmina. Oprogramowanie kładzie nacisk na równowagę i postęp treningu, biorąc pod uwagę zmierzoną jakość snu, parametry regeneracji organizmu po treningach, a także ogólną kondycję. Takie podejście pozwala dobrać optymalnie parametry poszczególnych treningów bez ryzyka przetrenowania.

Każdy thriatlon zaczyna się od pływania – aby w pełni wykorzystać możliwości nowych smartwatchy w treningu tej dyscypliny, w oprogramowaniu Garmin Connect należy wskazać komfortowy dystans do przepłynięcia oraz preferowane dni treningów. Dokładne parametry zalecanej aktywności zależeć będą jednak od zmierzonego zmęczenia, jakości snu, tak by zmaksymalizować efektywność.

Możesz także określić, które dni tygodnia są najlepsze na treningi pływackie. Wyznaczenie konkretnego dnia tygodnia na treningi pływackie nie gwarantuje jednak, że zawsze będziesz otrzymywać trening pływacki w dany dzień. W przypadku zespołu nagłej zmiany strefy czasowej (jet lag), słabej jakości snu lub utrzymującego się zmęczenia, program adaptacyjny może zmienić trening pływacki, aby uniknąć bezproduktywnych wysiłków, w efekcie maksymalizując każdą minutę spędzoną w basenie.

Garmin Triathlon Coach jest w stanie monitorować i sugerować dwa różne treningi jednego dnia, a także treningi na zakładkę, czyli płynnie przechodzące z jednego do drugiego typu aktywności tak jak na zawodach. Można także dodać niestandardowe treningi siłowe i kondycyjne, które będą uwzględnione w planie treningowym.

Tolerancja biegowa i ekonomia biegu

W skrócie jest to wskaźnik, który określa jak wielkie obciążenie trenigowe jest w stanie organizm przyjąć w danym tygodniu. Określa się go na podstawie analizy historii treningów, aktualnej formy i zmierzonych trendów dotyczących sprawności organizmu. Wartość ta jest obliczana co tydzień i wskazuje, jak blisko granicy przeciążenia jest organizm, co pozwala optymalnie zaplanować treningi.

Drugim wskaźnikiem przydatnym dla biegacza jest ekonomia biegu. Tu do jej zmierzenia wymagany jest Forerunner 970 połączony z dodatkowym czujnikiem tętna HRM 600. Wskaźnik podaje ilość tlenu niezbędnego do przebiegnięcia kilometra dystansu, w przeliczeniu na kilogram masy ciała (ml/kg/km). Im niższa wartość, tym mniejsze zużycie energii i tym lepsza efektywności. Oprogramowanie Garmina oblicza ją bazując na długości kroku, objętości treningowej oraz zmierzonych przez dodatkowy czujnik stratach prędkości ruchu przy dotknięciu stopą ziemi.

Poprawa efektywności biegu jest kluczowa dla szans w biegach długodystansowych – to właśnie tam organizm jest najbardziej obciążony, a drobne różnice w efektywności przekładają się na ogromne różnice na mecie.

Forerunner 970 dla zawodowca

Zarówno Forerunner 570 jak i 970 są urządzeniami bardzo zaawansowanymi i nie mają wielkiej konkurencji na rynku. Komplet nowości zarezerwowany został oczywiście dla mocniejszego modelu – jeśli chcemy skorzystać z sugerowanej metry (znakomita funkcja dla zapominalskich, którzy lubią nie wyłączyć treningu w zegarku po jego faktycznym zakończeniu), albo funkcji dynamicznego wyznaczania trasy w obie strony, to właśnie po Forerunnera 970 trzeba sięgnąć. Model 570 jednak świetnie sprawdzi się u średnio-zaawansowanych sportowców lub po prostu u fanów zdrowego trybu życia, którzy aktywność sportową traktują przede wszystkim jako hobby.