Google sypie nowościami — Gemini trafia na Wear OS, a sztuczna inteligencja wzbogaca funkcje Pixeli

Google AI Pro dla właścicieli Pixeli 9 Pro i rozszerzenia Circle to Search

Posiadacze Pixel 9 Pro (a przypuszczalnie także Pixel 9 Pro XL i Pixel 9 Pro Fold) otrzymają w prezencie roczny darmowy abonament na Google AI Pro. Pakiet ten obejmuje dostęp do Veo 3, czyli narzędzia Google’a do tworzenia filmów w oparciu o sztuczną inteligencję.

Usprawnienia dotknęły również funkcji Circle to Search, która zyskała integrację z trybem AI. Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z „zaawansowanego rozumowania” trybu AI, aby „zgłębiać złożone tematy i rozszerzać początkowe wyszukiwania o dodatkowe pytania” bez konieczności przełączania aplikacji. Funkcja zadziała automatycznie, gdy systemy Google’a uznają, że odpowiedź AI będzie najbardziej pomocna. Wówczas w wynikach wyszukiwania pojawi się AI Overview, a stamtąd będzie można przejść do „zagłębiania się w trybie AI”, by zadawać kolejne pytania i „eksplorować treści z całej sieci związane z wizualnym wyszukiwaniem”. Tryb AI jest także dostępny w aplikacji Google (Lens) na Androida i iOS. Niestety, obecnie funkcja ta jest dostępna wyłącznie w USA i Indiach.

Dodatkowo, Circle to Search od dzisiaj wspiera graczy, którzy utknęli na jakimś etapie gry, oferując im podpowiedzi i sugerowane filmy z rozwiązaniem problemu. Ta funkcja jest już dostępna w krajach, gdzie dostępne są Przeglądy AI, a same odpowiedzi mają być teraz „łatwiejsze do odczytania, rozbijając kluczowe informacje i zawierając więcej wizualizacji”.

Gemini na Wear OS

Największą nowością w tej aktualizacji jest jednak nadejście Gemini na zegarki z systemem Wear OS, w tym na urządzenia Google’a, Samsunga, Oppo, OnePlus i Xiaomi. Gemini zastąpi dotychczasowego Asystenta Google i będzie wykorzystywać te same zaawansowane modele AI co na smartfonach. Gemini na Wear OS pozwoli na bardziej naturalną komunikację, „rozumiejąc wzorce mowy i dostarczając szybkie, zwięzłe odpowiedzi” bezpośrednio na nadgarstku.

AI będzie również działać w wielu aplikacjach, umożliwiając wysyłanie wiadomości, tworzenie playlist, podsumowywanie e-maili, dodawanie wydarzeń do kalendarza czy nawigowanie do miejsc. Warunkiem jest włączenie możliwości wykonywania działań w innych aplikacjach Google (takich jak Gmail czy Kalendarz) na sparowanym smartfonie. Gemini będzie również w stanie zapamiętywać szczegóły, o które zostanie poproszone. Wdrażanie Gemini na zegarki z Wear OS 4 i nowszymi rozpocznie się „w nadchodzących tygodniach”, więc wypatrujcie powiadomień o dostępności aktualizacji.