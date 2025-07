Samsung rozbił bank zegarkami. Watch8 i Watch8 Classic mogą skraść Wasze serca!

Samsung Galaxy Watch8. Piękno tkwi w prostocie

Samsung odszedł od całkowicie okrągłych zegarków, a zamiast tego wszystkie teraz mają wzornictwo jak Galaxy Watch Ultra — czyli nadal okrągły ekran jest osadzony na kwadratowej platformie z zaokrąglonymi rogami. Jeśli lubicie więc okrągłe tarcze, ale na nadgarstku bardziej podobał Wam się do tej pory Apple Watch, ta propozycja będzie dla Was idealna; a nawet jeśli nie marzyliście o takiej konfiguracji, to ten design zwyczajnie wygląda świetnie i trudno przejść koło niego obojętnie. Podstawowy zegarek koreańskiej firmy w tym roku wygląda naprawdę przepięknie!

Samsung do tego chwali się, że Watch8 jest o 11% smuklejszy od zeszłorocznej propozycji. Do tego system Dynamic Lug zapewnia idealne dopasowanie i stabilność, przy tym umożliwiając łatwą wymianę paska.

Watch8 występuje w dwóch rozmiarach — 40 mm i 44 mm. Mniejszy wariant ma wyświetlacz 1.34” z zagęszczeniem pikseli na poziomie 327 ppi i jasnością maksymalną sięgającą do 3000 nitów. To samo tyczy się większego wariantu, z tym, że tak ekran ma 1.47”. Wymiary kolejno prezentują się następująco:

43.7 × 46 × 8.6 t, 34 g;

40.4 × 42.7 × 8.6 t, 30 g.

Zegarek został wykonany z Armor Aluminium, a w zestawie znajdziemy pasek Sport Band. W środku czeka na nas procesor Exynos W1000 (Penta-Core, 3 nm) oraz 2 GB pamięci RAM i 32 GB miejsca na dane. Jeśli chodzi o wytrzymałość, mówimy tu o standardach 5 ATM i IP68, a zegarek został wyposażony w mikrofon, głośnik, wibracje i cyfrowy pierścień. Watch8 dostępny jest w srebrnym i grafitowym kolorze.

Jeśli chodzi o baterię, to mniejszy wariant ma akumulator o pojemności 325 mAh, a 44 mm — 435 mAh. Samsung gwarantuje, że oba warianty obsługują szybkie ładowanie bezprzewodowe, ale dokładnej mocy ładowania nie podaje.

Samsung Galaxy Watch8 Classic. Powrót obrotowego pierścienia nigdy się nie znudzi

Samsung co roku zabiera, a potem oddaje obrotowy pierścień. Nie do końca wiadomo po co, bo obrotowy bezel za każdym razem cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zwyczajnie jest to świetny dodatek. Watch7 nie doczekał się wariantu Classic, więc tradycyjnie, seria z numerkiem 8 go przywróciła, również z nowym designem — i w moim mniemaniu wygląda bardziej profesjonalnie niż zegarek Ultra. Do tego dostajemy klasyczny i funkcjonalny przycisk szybkiego dostępu, dokładnie taki sam, jaki w zeszłym roku pojawił się w modelu Ultra. Tutaj również mamy nowy projekt zaczepu, który ułatwi wymianę pasków.

Watch8 Classic dostępny jest w jednym rozmiarze — 46 mm. Ma wyświetlacz 1.34”, również z zagęszczeniem pikseli na poziomie 327 ppi i jasnością maksymalną na poziomie 3000 nitów. Jego wymiary to 46.4 x 46 x 10.6 t i waży 63.5 g. Classic nie jest wykonany z aluminium, a ze stali. W zestawie znajdziemy pasek Hybrid Band, który chociaż skórzany, to przyjemny w dotyku i elastyczny. Wytrzymałość to 5 ATM i IP68, a zegarek został wyposażony w mikrofon, głośnik, nowy system wibracji (poziomy), fizyczny pierścień i szybki przycisk. Watch8 Classic dostępny jest w czarnym i białym kolorze.

W środku czeka nas ten sam procesor co w bazowym zegarku, czyli Exynos W1000 (Penta-Core, 3 nm) i również 2 GB pamięci RAM, ale aż 64 GB miejsca na dane. Bateria również jest większa niż w bazowym modelu, bo tutaj ma 445 mAh. Z ładowaniem ta sama historia co przy Watchu8.

Co nowego w serii Samsung Galaxy Watch8?

Obydwa zegarki doczekały się nowego, pięciordzeniowego procesora, wspomnianego Exynosa W1000, który został wykonany w procesie technologicznym 3 nm. Samsung twierdzi, że przekłada się on na zauważalnie wydłużony czas użytkowania, a do tego mamy tutaj podwójny system GPS. 3000 nitów maksymalnej jasności to również spory skok jakości, dokładnie o 50% w porównaniu z zeszłorocznym modelem. Są to także pierwsze na świecie smartwatche z wbudowaną technologią Gemini, więc teraz możemy mieć chatbota nie tylko w kieszeni, ale i na nadgarstku.

Ulepszeń doczeka się również system na zegarkach. Samsung zapowiada ulepszone powiadomienia, Now Bar na zegarku, który pokazuje aktualne informacje (timer, dyktafon) w czasie rzeczywistym, a także pojawi się ulepszony pasek z wieloma informacjami. Koreański gigant odświeżył również ikony aplikacji, a do tego zegarki mają zapewnić natychmiastowe i intuicyjne podpowiedzi odnośnie tego, co akurat możemy chcieć na nim zrobić.

Dostaliśmy również kilka nowości zdrowotnych. Smartwatche Samsunga doczekają się wskazówek dotyczących pory snu, które pomogą ustalić stała rutynę snu, zalecając optymalną porę pójścia spać. Zegarek będzie analizował nasz sen przez 3 dni, uwzględniając rytm dobowy i ciśnienie podczas snu, żeby dojść do jak najdokładniejszych i pomocnych dla nas wniosków. Zegarki z serii Watch8 będą również wykrywały bezdech senny, podobnie jak Apple Watch 10, monitorując i zarządzając ryzykiem zaburzeń oddychania podczas snu. Jak zaznacza Samsung, bezdech senny dotyka wielu ludzi, ale często pozostaje niezdiagnozowany. Galaxy Watch8 ma być liderem w technologii snu i został zatwierdzony przez FDA do wykrywania bezdechu sennego — chociaż funkcja ta pojawi się dopiero wraz z aktualizacją, prawdopodobnie we wrześniu.

Pojawi się także spersonalizowany trener biegania, który będzie analizował poziom naszego biegania za pomocą 12-minutowego testu, korzystając z 10-poziomowego systemu. Trener może dać nam do 160 spersonalizowanych planów treningowych, dopasowanych do naszego poziomu. Do tego dostaniemy kompleksową analizę biegu na podstawie naszych wyników.

Do tego zegarki z serii Watch8 będą miały zarządzenia obciążeniem naczyniowym, które śledzi codzienne nawyki, które wpływają na zdrowie układu naczyniowego, w tym sen, dietę, aktywność i stres. Zegarek automatycznie mierzy obciążenie naczyń krwionośnych podczas snu i śledzi je przez co najmniej 3 noce, aby ustalić wartość bazową. Alert HR powiadomią, jeśli tętno spoczynkowe pozostaje poza ustalonym zakresem przez 10 minut, powiadomienie o nieregularnym rytmie serca wykrywa i ostrzega, gdy występuje nieregularny rytm serca, a elektrokardiogram mierzy aktywność elektryczną serca.

Kolejną nowością jest współczynnik antyoksydacji, który pozwala sprawdzić poziom antyoksydantów w naszym organizmie za pomocą prostego gestu, czyli położenia palca na czujniku i spojrzenia na ekran telefonu przez 5 sekund. Wyniki będą od razu widoczne, a do tego otrzymamy spersonalizowane wskazówki, które pomogą nam obniżyć poziom przeciwutleniaczy.

Samsung Galaxy Watch Ultra z delikatnym odświeżeniem

Nowej generacji Galaxy Watch Ultra w tym roku się nie doczekaliśmy, ale zegarek w tym roku doczekał się nowego koloru — tytanowy niebieski — oraz dostał powiększoną pamięć na dane, czyli 64 GB. Poza tym ma czas pracy na baterii do 100 godzin, odporność 10 ATM, szybki przycisk i syrenę alarmową, która jest w stanie wydać dźwięk o głośności 86 dB o zasięgu do 180 m. Na drugą generację Ultry musimy więc jeszcze chwilę poczekać.

Ceny i promocja przedpremierowa nowych zegarków Samsunga

A co z cenami? Te prezentują się następująco:

Samsung Galaxy Watch Ultra: 2899 zł.

Samsung Galaxy Watch8 Classic:

Wariant LTE — 2449 zł;

Wariant Bluetooth — 2199 zł.

Samsung Galaxy Watch8:

44 mm, wariant LTE — 1899 zł;

44 mm, wariant Bluetooth — 1699 zł;

40 mm, wariant LTE — 1799 zł;

40 mm, wariant Bluetooth — 1599 zł.

Jeśli chodzi o promocję przedpremierową, która trwa od teraz do 24 lipca do północy, to obejmuje ona: