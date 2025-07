One UI 8 – Samsung stawia na bezpieczeństwo i prywatność dzięki nowym funkcjom

Jakie nowości przyniesie One UI 8 w zakresie prywatności i bezpieczeństwa?

Wraz z One UI 8, Samsung wprowadzi technologię Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), której celem jest stworzenie zaszyfrowanych, dedykowanych środowisk przechowywania danych dla każdej aplikacji w bezpiecznym obszarze pamięci urządzenia. Oznacza to, że każda apka będzie miała dostęp wyłącznie do swoich wrażliwych informacji, co znacząco podniesie poziom izolacji danych. Jeśli więc jakaś aplikacja zostanie zainfekowana, nie dostanie się do danych z innych programów.

KEEP ma chronić “głęboko osobiste informacje”, takie jak rutyny czy preferencje, które są wykorzystywane przez funkcje takie jak Now Brief czy Smart Gallery Search, wspierając jednocześnie Samsung Personal Data Engine (PDE). Te dane pozostają wyłącznie na urządzeniu, zabezpieczone przez KEEP i dodatkowo chronione przez Knox Vault, czyli sprzętowe środowisko bezpieczeństwa odporne na manipulacje. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się zaawansowanymi funkcjami opartymi na AI, bez obawy o naruszenie prywatności.

Kolejną nowością w One UI 8 jest również mechanizm reagowania na “poważne ryzyko”. Jeśli urządzenie zostanie oznaczone jako zagrożone, na przykład z powodu manipulacji systemem lub próby sfałszowania tożsamości, automatycznie wyloguje się z konta Samsung. To odetnie dostęp do usług połączonych z chmurą, zapobiegając rozprzestrzenianiu się zagrożeń. W takiej sytuacji użytkownik zostanie powiadomiony na wszystkich swoich połączonych urządzeniach Galaxy.

Dla tych, którzy często korzystają z Wi-Fi poza domem, Samsung przygotował kryptografię postkwantową do funkcji Secure Wi-Fi, co ma wzmocnić ochronę sieci przed nowymi zagrożeniami. Ta technologia zabezpiecza proces wymiany kluczy w podstawowych połączeniach szyfrowanych, zapewniając solidną prywatność nawet w sieciach publicznych. Secure Wi-Fi ma być odporne na przyszłe ataki, które polegają na przechwytywaniu zaszyfrowanych danych z zamiarem ich złamania, gdy technologia kwantowa dojrzeje.

Poza kluczowymi usprawnieniami w obszarze bezpieczeństwa i prywatności, One UI 8, bazujący na Androidzie 16, przyniesie szereg innych udoskonaleń. Możemy spodziewać się dalszej optymalizacji wydajności, płynniejszych animacji, a także ulepszeń w interfejsie użytkownika, które sprawią, że codzienne korzystanie z urządzeń Galaxy będzie jeszcze bardziej intuicyjne i komfortowe. Nie zabraknie ulepszeń po stronie sztucznej inteligencji, nowych opcji personalizacji, usprawnień w zarządzaniu baterią oraz funkcji nastawionych na poprawę integracji między różnymi urządzeniami producenta.

Pierwszymi smartfonami, które zadebiutują z One UI 8 mają być nadchodzące składaki Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. Nie wiemy jednak kiedy Samsung ruszy z wdrażaniem stabilnej wersji na pozostałe urządzenia.