Seria Galaxy Watch 8 i nowy Galaxy Watch Ultra – ceny i specyfikacja ujawnione przed premierą

Galaxy Watch 8 – standard z wysoką jasnością

Jak wynika z przecieku, standardowy model Galaxy Watch 8 będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 40 mm i 44 mm. Oba warianty wyposażono w wyświetlacze Super AMOLED o jasności aż 3000 nitów, co zapewni doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Model 40 mm ma ekran o przekątnej 1,34 cala (rozdzielczość 438 × 438), baterię 325 mAh i waży zaledwie 30 g. Większy, 44 mm wariant oferuje 1,47-calowy wyświetlacz (480 × 480), baterię 435 mAh i waży 34 g. Obydwa zegarki zbudowano z wytrzymałego aluminium (Armor Aluminum) i szkła szafirowego. Pod maską znajdziemy procesor Exynos W1000, 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej.

Ceny Galaxy Watch 8 w Europie:

40 mm Bluetooth – 379,99 euro (około 1615 zł),

40 mm Bluetooth + 4G – 429,99 euro (około 1828 zł),

44 mm Bluetooth – 409,99 euro (około 1743 zł),

44 mm Bluetooth + 4G – 459,99 euro (około 1955 zł).

Galaxy Watch 8 Classic – powrót obrotowego bezelu

Dla miłośników klasycznego designu Samsung przygotował Galaxy Watch 8 Classic. Ten model zachowuje charakterystyczny, obrotowy bezel i będzie dostępny w rozmiarze 46 mm. Zaoferuje 1,34-calowy wyświetlacz Super AMOLED (438 × 438 pikseli, 327 ppi) i jest wykonany ze stali nierdzewnej ze szkłem szafirowym, co zapewnia zwiększoną trwałość. Waży 63,5 g i mieści baterię o pojemności 445 mAh. Podobnie jak Watch 8, Classic pracuje na systemie One UI 8.0 z procesorem Exynos W1000 i 2 GB RAM-u, ale dostanie 64 GB pamięci wewnętrznej.

Ceny Galaxy Watch 8 Classic w Europie:

46 mm Bluetooth – 529,99 euro (około 2253 zł),

46 mm Bluetooth + 4G – 579,99 euro (około 2465 zł).

Galaxy Watch Ultra (2025) – nowy gracz w klasie premium

Największą nowością w tegorocznej linii będzie Galaxy Watch Ultra (2025). Ten 47-milimetrowy zegarek wprowadza zaawansowane funkcje, takie jak syrena awaryjna o głośności 86 dB. Wyposażono go w 1,47-calowy wyświetlacz Super AMOLED (480 × 480 pikseli) i pojemną baterię 590 mAh. Obudowa wykonana jest z tytanu ze szkłem szafirowym, co podkreśla jego flagowy charakter. Watch Ultra waży 60,5 g i, podobnie jak pozostałe modele, działa na systemie One UI 8.0 z procesorem Exynos W1000, oferując 2 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej.

Cena Galaxy Watch Ultra (2025) w Europie: