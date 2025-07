Zrobili te rowery specjalnie dla Ciebie. Heybike Galaxy mają przebić modele kosztujące krocie

Budżetowa marka, która przebiła profesjonalne rowery elektryczne. Co skrywają Galaxy od Heybike?

Seria Galaxy opiera się na nowych silnikach centralnych Venus i Venus Plus od Heybike. Co ciekawe, choć oba oferują stałą moc na poziomie 250 watów (zgodnie z regulacjami UE), to różnią się momentem obrotowym, który wynosi aż 100 Nm w modelach Plus (T, M, X) i 80 Nm w modelach miejskich C i K. W połączeniu z czujnikami momentu obrotowego zapewnia to niezwykle naturalne wrażenia z jazdy, które są znacznie lepsze niż typowe rowery z silnikiem w piaście.

Model Silnik Przerzutki Akumulator Zasięg (PAS) Koła/Opony Widelec Ładowność Waga Galaxy T – Trekking Venus Plus – 100 Nm Shimano Alivio 9-biegów 500 Wh 135 km 27.5″ × 2.4″ Amortyzator Suntour do 125 kg ok. 26 kg Galaxy M – Górski Taki jak T Shimano CUES 9-biegów 500 Wh 135 km 27.5″ × 2.35″ z bieżnikiem Suntour, skok 120 mm 125 kg 24 kg Galaxy X – Cargo Venus Plus – 100 Nm Shimano CUES 9-biegów 500 Wh 135 km 24″ przód, 20″ tył Widelec amortyzowany 150 kg ok. 30 kg Galaxy C – Miejski Venus – 80 Nm Shimano Nexus 7-biegów 500 Wh 135 km 27.5″ Big Ben Plus Sztywny widelec + sztyca z amort. 125 kg ok. 25 kg Galaxy K – Kompaktowy Venus – 80 Nm Shimano CUES 9-biegów 330 Wh 90 km 20″ × 2.15″ Big Ben Plus Sztywny widelec + odboje 125 kg 23 kg

Heybike nie oszczędzał na częściach i w efekcie każda rama wykonana jest z aluminium 6061, z charakterystycznym sześciokątnym profilem rur dla dodatkowej sztywności. Wszystkie modele mają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200, opony Schwalbe i nawet stosunkowo rzadko stosowane czujniki momentu. Modele T i M otrzymały amortyzatory SR Suntour, a wersja X ma kierunkowskazy i platformę transportową z systemem MIK Click-Go. Co ciekawe, rowery są dostarczane w kartonach nadających się do recyklingu, które można na dodatek samodzielnie przerobić na stojaki lub narzędzia montażowe.

Seria Galaxy zadebiutowała w Europie na Eurobike 2025 w bardzo kuszących cenach, bo model Galaxy K firma wyceniła na 2099 euro, czyli około 8820 złotych, modele Galaxy T/M/C na 2299 euro (9650 zł), a dedykowany do zadań transportowych Galaxy X na 2399 euro (około 10000 zł). To naprawdę atrakcyjna oferta w segmencie rowerów z napędem centralnym, jako że podobnie wyposażone modele innych marek często przekraczają 12000 złotych. Niestety Heybike nie ogłosił jeszcze oficjalnej dystrybucji poza Europą Zachodnią, więc w Polsce wiele zależy od łańcucha dostaw i certyfikacji.

Na papierze cała seria Galaxy od Heybike to coś więcej niż tylko kolejna tania propozycja z Chin. To skok jakościowy zarówno w kontekście komponentów, jak i komfortu jazdy oraz momentu obrotowego przy zachowaniu ceny poniżej 2500 €. Dla polskich użytkowników szukających roweru z napędem centralnym, który nie kosztuje fortuny, Galaxy może być świetnym kompromisem… a przynajmniej wtedy, kiedylokalna dostępność i wsparcie będą nadążać za ambicjami.