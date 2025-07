Kolejny ultrazegarek wchodzi na rynek. Oto Honor Watch 5 Ultra

Co oferuje Honor Watch 5 Ultra?

Nowy zegarek marki dostępny jest w trzech wariantach stylistycznych: brązowa skóra, tytan oraz czarny fluoroelastomer, każdy z nich oferuje połączenie surowej trwałości z wyrafinowanym designem. Co więcej, jest to pierwszy smartwatch w branży, który otrzymał pięciogwiazdkowy certyfikat niezawodności od SGS za odporność na wstrząsy, korozję i zarysowania.

Do dyspozycji użytkownika jest 1,5-calowy, okrągły wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli i gęstości pikseli 310 PPI. Ekran chroniony jest szafirowym szkłem o twardości Mohsa 9, co zapewnia wyjątkową odporność na zarysowania i doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Wyświetlacz osadzono w odważnej, ośmiokątnej ramce, której inspiracją były iluminatory statków kosmicznych, co nadaje zegarkowi unikalny wygląd i dodatkowo wzmacnia jego konstrukcję.

Czytaj też: OnePlus Watch 3 doczeka się bardziej kompaktowej wersji

AI jest teraz na topie i Honor nie mogło zapomnieć o takich funkcjach. Nowy zegarek marki pracuje na platformie Honor MagicOS ze zintegrowanym wsparciem dla dużego modelu sztucznej inteligencji DeepSeek AI. Na pokładzie znalazł się też autorski system Tri-Chip Smart Control Honor, który optymalizuje wydajność i zarządzanie energią, a także asystent AI YOYO, oferujący kontekstowe odpowiedzi w czasie rzeczywistym, inteligentne przypomnienia i spersonalizowane wskazówki zdrowotne dostępne prosto z nadgarstka.

Oczywiście nie zabrakło też pełnego zestawu sensorów – EKG, pulsometr, akcelerometr, żyroskop, barometr, czujnik światła otoczenia oraz czujniki geomagnetyczne. Dzięki temu zegarek wspiera zaawansowane funkcje zdrowotne, takie jak wykrywanie nagłego zatrzymania krążenia, ocena ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (China-PAR) oraz monitorowanie autonomicznego układu nerwowego. Dla miłośników sportów Honor Watch 5 Ultra oferuje aż 105 trybów sportowych, w tym niszowe opcje, takie jak skoki na bungee i gateball. Co więcej, zegarek posiada profesjonalny tryb nurkowania swobodnego do 40 metrów, certyfikowany zgodnie ze standardami EN13319. Urządzenie posiada również klasę wodoodporności 5ATM i IP68, co czyni je idealnym do pływania i aktywności w płytkiej wodzie.

Czytaj też: Bezpieczny smartfon na wakacje – Samsung wzmacnia ochronę przed kradzieżą w urządzeniach Galaxy

Jeśli chodzi o baterię, producent obiecuje imponujący czas pracy na baterii: do 15 dni bez aktywnego eSIM lub 10 dni, gdy jest sparowany z telefonem Honor i korzysta z eSIM. W pełnym trybie eSIM, bateria wytrzymuje do 3 dni. Urządzenie obsługuje również ładowanie bezprzewodowe. Po stronie łączności mamy Bluetooth 5.2, NFC do płatności zbliżeniowych i korzystania z transportu publicznego, a także wsparcie dla pięciu systemów pozycjonowania satelitarnego: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS.

Honor Watch 5 Ultra zadebiutował w Chinach, gdzie kosztuje:

Wersja czarna: 1999 juanów (około 1000 zł)

Wersja brązowa: 2299 juanów (około 1160 zł)

Wersja tytanowa: 2899 juanów (około 1460)

Nie ma jeszcze szczegółów na temat globalnej dostępności i nie wiadomo, czy Honor w ogóle zdecyduje się wypuścić ten model w świat.