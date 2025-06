OnePlus Watch 3 doczeka się bardziej kompaktowej wersji

OnePlus Watch 3 dostanie wariant 43 mm

Podczas gdy model 46 mm wyposażony był w wyświetlacz o przekątnej 1,5”, wariant 43 mm zaoferuje nieco mniejszy, 1,32-calowy ekran. Różnica widoczna będzie także w wadze – nowa wersja będzie ważyć zaledwie 36,8 g, co stanowi znaczące odciążenie w porównaniu do 49,7 g większego brata. Obudowa OnePlus Watch 3 43 mm zostanie wykonana ze stali nierdzewnej, a do wyboru będą dwie eleganckie wersje kolorystyczne: Black Steel (czarna stal) i Silver Steel (srebrna stal). Użytkownicy mniejszego modelu mogą liczyć na te same funkcje zdrowotne, co w wariancie 46 mm, w tym na ulepszoną funkcję “Oceny Umysłu i Ciała” (Mind & Body Evaluation).

Dodatkowo, OnePlus Watch 3 43 mm zostanie wyposażony w “barometr w czasie rzeczywistym”. Według producenta, funkcja ta umożliwi ocenę poziomu zmęczenia organizmu co 30 minut, co może być cenną informacją dla osób dbających o regenerację.

OnePlus Watch 3, niezależnie od rozmiaru, oferuje szeroki pakiet funkcji zdrowotnych i sportowych, wspierając użytkowników w utrzymaniu dobrej kondycji. Oprócz wspomnianej funkcji “Oceny Umysłu i Ciała”, smartwatch monitoruje tętno 24/7, umożliwiając bieżące śledzenie pracy serca. Nie zabrakło także pomiaru poziomu tlenu we krwi (SpO2), co jest kluczowe dla oceny ogólnego stanu zdrowia i regeneracji. Urządzenie śledzi również cykle snu, dostarczając szczegółowe dane na temat jego faz, co pozwala na lepsze zrozumienie i poprawę jakości odpoczynku. Wbudowany moduł GPS precyzyjnie rejestruje trasy biegów czy przejażdżek rowerowych, a obsługa ponad 100 trybów sportowych sprawia, że zegarek jest idealnym partnerem dla różnorodnych aktywności fizycznych.

Jedną z kluczowych zalet OnePlus Watch 3 jest jego imponujący czas pracy na baterii. Model 46 mm może działać do 12 dni na jednym ładowaniu w typowym użytkowaniu, co jest wynikiem godnym uwagi w segmencie smartwatchy. Mniejszy wariant 43 mm, choć z mniejszą baterią, ma również oferować długie godziny pracy, choć szczegółów na ten temat jeszcze nie znamy. Można się też spodziewać, że mniejszy wariant Watch 3, tak jak wersja 46 mm, będzie oferował płatności NFC, odbieranie powiadomień ze sparowanego smartfona, sterowanie muzyką, a także odbieranie połączeń głosowych dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi.

Pełne informacje na temat funkcji, cen i dostępności OnePlus Watch 3 43 mm poznamy już 8 lipca. Mamy tylko nadzieję, że tym razem obędzie się bez literówek, które poprzednio opóźniły dostawy tego zegarka o kilka miesięcy.