Rusza kolejna edycja Huawei Seeds for the Future 2025 – wyjątkowa szansa dla studentów

W tym roku głównym wydarzeniem będą warsztaty organizowane w Chinach w dniach 15-19 września. Uczestnicy będą mieli okazję współpracować z ekspertami Huawei nad zagadnieniami związanymi z 5G, sztuczną inteligencją, technologiami chmurowymi, zieloną energią oraz cyfrową transformacją sektora energetycznego.

Tech4Good – innowacje dla lepszej przyszłości

Od 2021 roku kluczowym elementem programu jest konkurs Tech4Good, w którym studenci prezentują projekty mające potencjał pozytywnego wpływu na codzienne życie. Polscy uczestnicy już wielokrotnie odnosili sukcesy na arenie międzynarodowej. W lipcu 2024 roku dziesięciu studentów z Polski zakwalifikowało się do europejskiej edycji w Rzymie, prezentując projekty takie jak Sie-ma (wsparcie zdrowia psychicznego) oraz Beelivers (system ochrony pszczół). Wcześniej zespół Carely z Polski dotarł do światowego finału z narzędziem wspierającym komunikację osób z chorobą Alzheimera.

Huawei Seeds for the Future to nie tylko program edukacyjny – to platforma umożliwiająca młodym ludziom rozwój innowacyjnych pomysłów, zdobywanie kompetencji przywódczych oraz nawiązywanie międzynarodowych kontaktów. Jak podkreśla Ryszard Horodyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei Polska, udział w programie otwiera przed polskimi studentami drzwi do globalnej kariery i pozwala realizować ambitne projekty technologiczne.

Czytaj też: Galaxy S26 Ultra – Samsung postawi na smuklejszy design zamiast większej baterii?

Jak wziąć udział w programie?

Aby aplikować do programu, należy wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, wysoką średnią ocen oraz silną motywacją do rozwoju. Kandydaci powinni przesłać swoje zgłoszenie do 31 lipca, dołączając CV z wykazem ocen oraz list motywacyjny lub krótkie nagranie wideo. Najważniejszym kryterium podczas rekrutacji jest uzasadnienie chęci udziału w programie.

Wszystkie najnowsze informacje oraz relacje z przebiegu programu można znaleźć na naszym drugim portalu Focus.pl, który jest patronem medialnym wydarzenia.