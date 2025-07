Hyptec HT – chiński elektryk z masażem i 22 głośnikami wkrótce w Polsce

GAC Motor oficjalnie potwierdza wejście na polski rynek z modelem Hyptec HT. Ten elektryczny SUV coupe ma zadebiutować w Polsce już w trzecim kwartale 2025 roku, a za jego dystrybucję odpowiada Jameel Motors – firma, która reprezentuje m.in. Toyotę i BYD.

Luksus w chińskim wydaniu

Hyptec HT to auto, które od pierwszego wejrzenia zwraca uwagę charakterystyczną, opływową sylwetką. Chiński producent postawił na bogate wyposażenie, które ma konkurować z europejskimi markami premium.

Największym atutem wnętrza są fotele z naturalnej skóry Nappa, wyposażone w ośmiopunktowy system masażu – funkcję, która jeszcze niedawno była zarezerwowana dla najdroższych limuzyn. Do tego dochodzi 22 głośników z dźwiękiem 7.1.2 Dolby Atmos oraz dźwiękochłonne szyby.

Za kierownicą znajdziemy 8,88-calowy wyświetlacz LCD oraz centralny ekran multimedialny o przekątnej 14,6 cala. Nie zabrakło także systemu kamer panoramicznych 360°, automatycznego pomiaru ciśnienia w oponach oraz panoramicznego dachu z elektryczną roletą.

Parametry dostosowane do polskich warunków

Hyptec HT ma wymiary 4935 x 1920 cm i oferuje bagażnik o pojemności 670 litrów. To solidne rozmiary, które stawiają go w segmencie średnich SUV-ów.

Napęd na tylne koła w podstawowej wersji zapewnia moc 245 KM (180 kW), co przekłada się na przyspieszenie do 100 km/h w 6,8 sekundy. Dostępna będzie też mocniejsza wersja z silnikiem o mocy 340 KM (250 kW), która przyspiesza do setki w 5,8 sekundy.

Dostępne będą różne konfiguracje baterii – podstawowa wersja z akumulatorem 72,7 kWh zapewni zasięg 600 km (CLTC), podczas gdy mocniejsze warianty mogą oferować baterie o pojemności do 83,3 kWh z zasięgiem do 670 km. Ładowanie prądem stałym o mocy do 280 kW pozwoli na uzupełnienie baterii od 10% do 70% w zaledwie 15 minut.

Praktyczne będą również lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z pamięcią pozycji, a także dobra średnica zawracania (11,2 m) i spory prześwit (16,8 cm).

Konkurencja w segmencie premium

Hyptec HT ma konkurować z takimi modelami jak BMW iX3, Mercedes EQC czy Audi e-tron. Przewagą chińskiego elektryka ma być bogate wyposażenie w standardzie – funkcje masażu czy 22 głośniki to elementy, za które europejscy producenci zwykle każą dodatkowo płacić.

GAC zapowiada dostępność w pięciu kolorach nadwozia, w tym oryginalnym pomarańczowym. W Polsce auto będzie oferowane z 19-calowymi kołami w jednej opcji wyposażenia.

Kolejny test dla chińskich marek

Sukces Hypteca HT będzie zależał przede wszystkim od ceny, której producent jeszcze nie ujawnił. Chińscy producenci, tacy jak BYD czy MG, pokazali, że mogą skutecznie konkurować atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny.

GAC Motor ma za sobą doświadczenie na rynkach międzynarodowych, a Jameel Motors planuje uruchomić kilkanaście przedstawicielstw w Polsce. To dobra podstawa do budowania pozycji marki.

Czy polski klient będzie gotowy na kolejną chińską markę? Hyptec HT z pewnością ma argumenty – bogate wyposażenie, konkurencyjny zasięg i obietnicę luksusowych wrażeń. Ostateczną weryfikację przejdzie jednak dopiero po ujawnieniu ceny i rozpoczęciu sprzedaży.