iCloud Passwords oficjalnie wspiera przeglądarkę Firefox na Windowsie

iCloud Passwords w końcu zyskują integrację z przeglądarką Mozilla Firefox na systemie Windows

Niektórzy mogą tutaj się zdziwić, bo przecież rozszerzenie Firefoxa dla iCloud Passwords było dostępne w sklepie Mozilla Add-ons od miesięcy, jednak warto wiedzieć, że na Windowsie jego funkcjonalność była bardzo mocno ograniczona. Do tej pory, jak zauważono na platformie Reddit, pełne wsparcie dla iCloud Passwords w aplikacji iCloud dla Windows oferowały jedynie przeglądarki Chrome i Microsoft Edge. Na szczęście w końcu Apple coś z tym zrobił.

Dzięki najnowszej aktualizacji, autofill (automatyczne uzupełnianie danych) działa w Firefoxie tak samo płynnie, jak w innych obsługiwanych przeglądarkach. Funkcja ta wykorzystuje rozszerzenie do pobierania poświadczeń z konta iCloud użytkownika. Ważne jest, aby pamiętać, że do aktywacji tej funkcji nadal wymagana jest aplikacja iCloud dla Windows pobrana ze sklepu Microsoft Store. Niestety, wciąż brakuje webowego menedżera haseł dostępnego bezpośrednio przez przeglądarkę.

Apple nie wydał formalnego oświadczenia dotyczącego tej aktualizacji, co prowadzi do pewnych niejasności. Użytkownicy Reddita zauważyli intrygujący szczegół: wielu z nich zgłaszało sukces w korzystaniu z Firefoxa z iCloud Passwords na Windowsie 11, podczas gdy inni, posiadający system Windows 10, donoszą, że opcja ta wciąż nie jest u nich dostępna. Istnieje więc możliwość, że nowa funkcja jest na razie ograniczona wyłącznie do systemu „jedenastki”. Warto jednak pamiętać, że Apple jak dotąd nie wyjaśnił tej kwestii, pozostawiając pole do spekulacji i może się okazać, że to jedynie kwestia czasu aż aktualizacja dotrze do wszystkich.

Niezależnie od ewentualnych ograniczeń do Windows 11, dla użytkowników Firefoxa, którzy dotychczas byli zmuszeni korzystać z Edge’a lub Chrome’a tylko po to, by móc używać haseł iCloud na Windowsie, życie właśnie stało się nieco łatwiejsze. Ta integracja jest kolejnym krokiem Apple’a w kierunku zwiększania interoperacyjności swoich usług poza własnym ekosystemem, co z pewnością zostanie docenione przez szersze grono użytkowników.