Czymś takim jeszcze nigdy nie jeździłeś… i dobrze. Sidewinder doprowadzi Cię do szaleństwa

W świecie pojazdów, które zazwyczaj “podążają w jednym kierunku”, projekt Sidewinder całkowicie burzy ten schemat jako maszyna równie nieprzewidywalna w ruchu, co w koncepcji. Dzięki dwóm wielokierunkowym kołom ten jednoślad tworzy zupełnie nowe ścieżki mobilności, ale zanim Sidewinder zaczął być czymś realnym, jego wynalazca musiał przejść bardzo długą drogę i pokonać wiele wyzwań.

Przód? A co do “przód”? Ten wyjątkowy pojazd jeździ bokiem, tyłem i obraca się w miejscu

James Bruton, były projektant zabawek, a dziś popularny youtuber zajmujący się robotyką, stworzył już kilka pojazdów z wielokierunkowymi kołami, ale jego najnowszy projekt (motocykl typu chopper o nazwie Sidewinder) wyróżnia się na tle poprzednich. Zamiast tradycyjnych kół Bruton wykorzystał dwa ogromne koła wielokierunkowe – jedno z przodu, drugie z tyłu, które podkradł ze swoich wcześniejszych projektów. Efekt? Pojazd samopoziomujący się za pomocą jednostki inercyjnej (IMU), który porusza się do przodu, do tyłu i… nawet bokiem.

Oczywiście przekucie Sidewindera na rzeczywistość nie wymagało ot podmiany kół, a kompleksowego projektu od zera, który został oparty na aluminiowej ramie oraz wydrukowanych w 3D mocowaniach. Za stronę mechaniczną i elektroniczną odpowiadają z kolei serwomechanizmy bezszczotkowe O-Drive, mikrokontroler Teensy, IMU, akumulatory oraz przełączniki. Bruton zrezygnował z klasycznych manetek po sugestiach widzów i zamiast tego zastosował dwa joysticki rodem z kontrolera dla konsoli – jeden do jazdy przód/tył oraz drugi do ruchu bocznego.

Każdy ze wspomnianych joysticków obsługuje sześć osi, co ma pozwalać na precyzyjne sterowanie i to ponoć bez przytłaczania użytkownika, choć w praktyce proces ten przypomina bardziej pilotowanie drona niż jazdę na rowerze. Na Sidewinder można bowiem, sunąć bokiem bez skręcania kierownicy, płynnie przechodzić między jazdą wsteczną a naprzód, lub nawet obracać się w miejscu. Nie wszystko było jednak od razu takie kolorowe, bo początkowy poślizg kół wymagał zastosowania zamontowanych pod kątem zestawów rolek i zasilania ich wedle aktualnego zapotrzebowania, a gumowe rolki generowały ładunki zakłócające elektronikę, co doprowadziło do konieczności uziemienia całego podwozia.

Oczywiście nie jest to pojazd na codzienne podróże, bo brak zawieszenia, wątpliwa przyczepność, stroma krzywa nauki i zbyt wysoka nieprzewidywalność z punktu widzenia innych uczestników ruchu sprawiają, że daleko mu do gotowego produktu. Jednak ocenianie Sidewindera według standardowych kryteriów zupełnie mija się z celem, bo ten projekt to ot żywy dowód na to, jak kreatywna inżynieria może wyjść z warsztatu pasjonata i to bez ogromnego nakładu finansowego czy wsparcia wielkich firm. Części z odzysku, open-source’owe kontrolery, druk 3D i pomysł – oto właśnie był przepis na ten pojazd, który łamie wszystkie zasady.