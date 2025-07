Intel nie zbuduje fabryki pod Wrocławiem. Miało być San Francisco, pozostanie ściernisko

Amerykański gigant technologiczny Intel zamknął właśnie jeden z najważniejszych rozdziałów polskich marzeń o technologicznej potędze. W czwartek 24 lipca dyrektor generalny Lip-Bu Tan oficjalnie poinformował o rezygnacji z wcześniej planowanych projektów w Polsce i Niemczech podczas publikacji wyników za drugi kwartał 2025 roku. To koniec epopei, która trwała od czerwca 2023 roku.

Co się stało? Intel tłumaczy decyzję

Decyzja Intela nie spadła z nieba. Nowy CEO, który objął stanowisko w marcu 2025 roku, nie ukrywa, że firma przechodzi przez trudny okres. “W ciągu ostatnich kilku lat firma inwestowała zbyt wiele, zbyt szybko, bez odpowiedniego popytu. W rezultacie nasza baza fabryczna uległa niepotrzebnemu rozdrobnieniu i nie była w pełni wykorzystana” – napisał Tan w liście do pracowników.

W tej samej korespondencji z załogą szef Intela nie pozostawił złudzeń co do przyszłej strategii: “Nie ma już pustych czeków. Każda inwestycja musi mieć sens ekonomiczny“. Dodał również charakterystyczną uwagę: “Nie wierzę w to, że jeśli coś zbudujesz, to klienci sami przyjdą“.

To brzmi znajomo, prawda? Wiele firm technologicznych po pandemicznym boomie musi teraz redukować koszty i skupiać się na kluczowych inwestycjach. Intel nie jest wyjątkiem.

Jakie były plany dla Polski?

Przypomnijmy sobie skalę tego, co straciliśmy. W czerwcu 2023 roku Intel zapowiedział inwestycję 4,6 mld dolarów w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Inwestycja na terenie Legnickiej Strefy Ekonomicznej miała pozwolić na utworzenie 2 tys. miejsc pracy.

To nie była byle jaka fabryka – mówimy o zakładzie, który miał zajmować się zaawansowanymi procesami produkcyjnymi półprzewodników. Taka inwestycja oznaczałaby nie tylko miejsca pracy, ale także transfer wiedzy i technologii, który mógłby pchnąć polską branżę technologiczną do przodu.

Niemcy też zostają z niczym

Polska nie jest jedynym krajem, który zostaje z pustymi rękami. W Niemczech miała powstać największa w Europie fabryka półprzewodników. Do budowy zakładu amerykańskiego Intela w Magdeburgu o wartości 30 mld euro niemiecki rząd był gotów dołożyć 10 mld euro. Skala niemieckiej inwestycji pokazuje, jak ambitne były europejskie plany koncernu.

Intel w tarapatach

Za decyzją o rezygnacji z inwestycji stoją nie tylko trudna sytuacja finansowa firmy, ale także drastyczne cięcia zatrudnienia. Intel planuje redukcję zatrudnienia o około 15 procent, do poziomu około 75 tys. pracowników do końca roku. To oznacza redukcję o około 24 tys. miejsc pracy z obecnych 99,5 tys. “podstawowych pracowników”.

Tan przyznał w swoim liście, że “ostatnie kilka miesięcy nie było łatwe” i że podejmowane decyzje są “trudne, ale konieczne“. Intel wcześniej zapowiadał, że w 2025 roku zamierza obniżyć koszty operacyjne o 17 miliardów dolarów.

Giełda nie pozostawia złudzeń co do kondycji firmy. Akcje Intela wzrosły w tym roku o 13 procent, ale w 2024 roku zanotowano ich najgorszy w historii spadek – o 60 procent. Taki spadek to sygnał, że inwestorzy stracili zaufanie do długoterminowej strategii koncernu. W drugim kwartale 2025 roku Intel odnotował stratę operacyjną w wysokości 2,9 mld dolarów.

Co dalej z polskim sektorem technologicznym?

Rezygnacja Intela to bolesny cios dla polskich ambicji technologicznych. Straciliśmy nie tylko gigantyczną inwestycję, ale także szansę na umocnienie pozycji w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników. W czasach, gdy Unia Europejska próbuje uniezależnić się od azjatyckich producentów chipów, taka inwestycja mogła być kluczowa.

Czy znajdziemy alternatywę? To pytanie, na które odpowiedź poznamy w najbliższych latach. Jedno jest pewne – rynek półprzewodników pozostaje kluczowy dla przyszłości każdej gospodarki, a Polska musi aktywnie szukać swojego miejsca w tym sektorze.

Wnioski

Decyzja Intela pokazuje, jak dynamiczny i nieprzewidywalny jest świat technologii. To, co wydawało się pewne jeszcze rok temu, dziś staje się nieaktualne. Dla Polski to lekcja, że budowanie sektora technologicznego wymaga cierpliwości i dywersyfikacji – nie można stawiać wszystkiego na jedną kartę, nawet jeśli nazywa się Intel.

Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce pojawią się nowe możliwości inwestycyjne, które pozwolą polskiemu sektorowi technologicznemu rozwijać się dalej. Bo jedno jest pewne – potrzeba nowoczesnych technologii i miejsc pracy w tym sektorze nie zniknie.