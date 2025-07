Jeśli korzystasz z Chrome, zaktualizuj przeglądarkę jak najszybciej. Jest ważny powód

Luka typu zero-day to nieznana wcześniej wada lub błąd w oprogramowaniu, sprzęcie lub oprogramowaniu układowym, która stwarza lukę w zabezpieczeniach. Oznacza to, że tradycyjne metody wykrywania oparte na sygnaturach (które szukają znanych zagrożeń) są bezsilne, dopóki luka nie zostanie odkryta i przeanalizowana. Dlatego właśnie są tak groźne.

Ratunek dla Chrome gotowy. Brawa za szybkość



Pierwsza aktualizacja zabezpieczeń przeglądarki Chrome 138 eliminuje lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą wykorzystanie podatności. Po zaktualizowaniu przeglądarki będzie to wersja138.0.7204.96/97 dla Windows, 138.0.7204.92/93 dla macOS i 138.0.7204.96 dla Linux. Google informuje, że producenci innych przeglądarek opartych na Chromium (w tym Edge) powinni pójść w jego ślady w nadchodzących dniach.

W poście na oficjalnym blogu podano niewiele informacji na temat luki typu zero-day (CVE-2025-655), którą Google klasyfikuje jako zagrożenie “wysokiego ryzyka”. Jest ona związana z silnikiem JavaScript V8, a co może martwić, to fakt, że takie dziury są wykrywane praktycznie co miesiąc. CVE-2025-655 znalazł Clément Lecigne z Threat Analysis Group (TAG) Google, który już kilkakrotnie odkrył luki typu zero-day w Chrome.

Problem znalazł 25 czerwca i trzeba przyznać, że Google zadziałało błyskawicznie – już 26 czerwca wysłało zmianę konfiguracji do wszystkich instalacji Chrome w kanale stabilnym wszystkich platform, aby złagodzić problem. Aktualizacja, która jest teraz dostępna, powinna zająć się resztą.

Tydzień temu Google wydało nową główną wersję Chrome 138 , która rozwiązała 11 luk w zabezpieczeniach. Przeglądarka aktualizuje się automatycznie, gdy dostępna jest nowa wersja. Możesz ręcznie zainicjować sprawdzanie aktualizacji, korzystając z menu i przechodząc do Pomoc > Google Chrome – informacje.

Google planuje wypuścić przeglądarkę Chrome 139 pod koniec lipca. A co z innymi przeglądarkami Chromium? Ich producenci powinni teraz pracować nad własnymi aktualizacjami, dlatego pierwszy tydzień lipca stanie się okresem wielkiego łatania luk.