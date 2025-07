Historyczny wyczyn z laserami w roli głównej. Naukowcy wykorzystali fotoniczne kryształy

Do tej pory uwaga naukowców była zwykle kierowana na lasery typu VCSEL, w których emisje powierzchniowe okazują się przydatne na szereg różnych sposobów, wykorzystywanych w odniesieniu do smartfonów, drukarek laserowych, skanerów kodów kreskowych czy samochodach. Członkowie zespołu badawczego odpowiedzialni za ostatnie doniesienia postawili jednak na alternatywę.

Ta ma postać laser z emisją powierzchniową na kryształach fotonicznych i jest znana jako PCSEL. W takim przypadku na pierwszy plan wysuwa się warstwa kryształu fotonicznego stosowana na potrzeby wytwarzania wiązki laserowej o przydatnych właściwościach. Na ich liście wymienia się między innymi wysoką jasność. Jeśli chodzi o praktyczne zastosowania, to w tym przypadku mówi się chociażby o działaniu technologii LiDAR. Jest ona stosowana między innymi w mapowaniu terenu z powietrza.

Wykorzystując lasery typu PCSEL, naukowcy chcieliby je wdrożyć na potrzeby autonomicznych pojazdów, komunikacji w kosmosie czy cięcia i spawania

Inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych chcieli doprowadzić do usprawnienia tej technologii, sugerując, iż lasery typu PCSEL będą w przyszłości nawet ważniejsze, niż ma to miejsce obecnie. W celu zwiększenia integralności i jednorodności struktury kryształu fotonicznego, naukowcy wykorzystali materiał dielektryczny, dzięki któremu ograniczyli ryzyko deformacji kryształu fotonicznego. Osadzali również dwutlenek krzemu w obrębie warstwy kryształu fotonicznego, co w ostatecznym rozrachunku doprowadziło do upragnionej prezentacji praktycznych możliwości takich urządzeń.

Jak przyznają sami zainteresowani, początkowo nie byli nawet pewni, czy to, co chcą osiągnąć jest możliwe. Taka sztuka jednak im się udała i będzie to ich zdaniem świetnym prognostykiem na przyszłość. Przekonują, że na przestrzeni kolejnych 20 lat takie zmodyfikowane lasery powinny znaleźć zastosowanie w pojazdach autonomicznych, cięciu laserowym, spawaniu i komunikacji prowadzonej w kosmosie. Cóż, jak na razie pozostaje nam wierzyć w zapewnienia autorów, a kolejne lata pozwolą na weryfikację ich słów.