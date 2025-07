LEGO wskrzesza legendarną konsolę. Idę o zakład, że prawdziwi fani się na nią rzucą

Nowy zestaw LEGO Game Boy to prawdziwy hołd dla ery, która zdefiniowała przenośne gry wideo. Model zawiera wszystkie znane fanom elementy: krzyżak kierunkowy, przyciski A i B, SELECT i START, a także ikoniczne detale, takie jak regulacja kontrastu i pokrętło głośności. Co więcej, konstrukcja ma slot na kartridże Game Pak i jest dostarczana z dwoma wymiennymi, zbudowanymi z klocków kartridżami: The Legend of Zelda: Link’s Awakening oraz Super Mario Land.

Nostalgia w każdym detalu

Choć LEGO Game Boy nie można uruchomić jak prawdziwej konsoli, konstruktorzy mogą wybierać spośród kilku opcji wyświetlacza, w tym klasycznego ekranu startowego Nintendo lub ekranów z dołączonych kartridży. Zestaw wykorzystuje lenticularne ekrany, które tworzą iluzję ruchu – podczas pochylania konsoli logo Nintendo “przesuwa się” po ekranie jak w prawdziwej sekwencji uruchamiania, Mario porusza się po poziomie, a scena z Link’s Awakening na chwilę ożywa.

Oryginalny Game Boy to jedna z najbardziej wpływowych konsol handheld w historii, która sprzedała się w ponad 120 milionach egzemplarzy na całym świecie od swojego debiutu w 1989 roku. Sukces tej konsoli ugruntował pozycję Nintendo w branży gier wideo i stał się fundamentem dla przyszłych osiągnięć firmy. To właśnie na Game Boyu zadebiutowały popularne do dziś serie gier, takie jak Pokémon czy Kirby, które stały się kulturowymi fenomenami.

Bogate portfolio współpracy LEGO i Nintendo

LEGO Game Boy to najnowszy efekt wieloletniej współpracy między duńskim producentem klocków a japońskim gigantem gamingowym. Współpraca rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku od zestawu Nintendo Entertainment System, który stał się jednym z najbardziej docenianych zestawów LEGO dla dorosłych. Ten 2646-elementowy zestaw zawierał konsolę z funkcjonalnym mechanizmem wkładania kartridży, przewodowy kontroler NES oraz telewizor CRT ze stojakiem. Na boku telewizora znajduje się korbka, która porusza Mario przez poziom na ekranie.

Obecnie w ofercie LEGO znajduje się ponad 20 zestawów inspirowanych grami z serii Animal Crossing oraz ponad 40 zestawów inspirowanych serią Super Mario Bros. Wśród najnowszych dodatków do portfolio znalazły się zestawy Mario Kart z sześcioma różnymi modelami, w tym Baby Mario vs. Baby Luigi.

Game Boy nie jest również jedyną retro konsolą w ofercie LEGO. W 2022 roku firma wypuściła zestaw Atari 2600, składający się z 2632 elementów. Ten kolekcjonerski model zawiera replikę kultowej konsoli z 1977 roku, joystick, kartridże z grami (Asteroids, Adventure i Centipede) oraz ukrytą scenkę z lat 80., przedstawiającą dziecko grające w pokoju pełnym retro detali.

Strategia LEGO dla dorosłych kolekcjonerów

LEGO Game Boy wpisuje się w szerszą strategię firmy skierowaną do dorosłych budowniczych. Zestaw oznaczony jako 18+ to część linii LEGO Icons, która skupia się na tworzeniu szczegółowych modeli kolekcjonerskich dla wymagających hobbystów. Podobnie jak inne zestawy z tej serii, Game Boy ma być nie tylko przyjemnością z budowania, ale również efektowną ozdobą biura czy domu.

Cena 59,99 dolarów (w polskiej wersji sklepu cena wynosi 269,99 zł) czyni go jednym z bardziej przystępnych cenowo zestawów Nintendo w portfolio LEGO – dla porównania, wcześniejszy zestaw NES kosztował początkowo 229,99 dolarów, a LEGO Atari 2600 został wyceniony na 239,99 dolarów.

Dostępność i perspektywy

Zestaw LEGO Game Boy (numer produktu 72046) jest już dostępny w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. Wysyłka rozpocznie się 1 października 2025 roku. Gotowy model ma wymiary: ponad 14 cm wysokości, 9 cm szerokości i 3 cm głębokości, co czyni go niemal identycznym z oryginałem pod względem skali.

Sukces poprzednich zestawów retro gaming wskazuje na rosnące zainteresowanie nostalgicznymi produktami wśród dorosłych kolekcjonerów. LEGO Game Boy to nie tylko zestaw klocków, ale również przypomnienie ery, gdy dedykowane konsole handheld były standardem w branży. W czasach, gdy większość urządzeń przenośnych to hybrydy pokroju Nintendo Switch, Game Boy reprezentuje unikalną erę kompaktowych, wyspecjalizowanych konsol do gier.

Dla fanów retro gamingu i miłośników klocków LEGO to doskonała okazja, by połączyć nostalgię za złotą erą gier przenośnych z pasją do precyzyjnego modelarstwa. Zestaw zapowiada się jako jeden z hitów świątecznych 2025 roku wśród dorosłych kolekcjonerów.