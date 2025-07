Letnia okazja w Plusie — smartfony z rabatem do 1000 złotych

Smartfony w Plusie taniej nawet o 1000 zł

Lato to czas wydatków, więc kupno nowego smartfona może dodatkowo mocno nadszarpnąć nasz budżet. Można oczywiście sięgnąć po model z niższej półki, ale jeśli nie chcecie iść na kompromis, Plus ma dla was lepsze rozwiązanie – przygotował po prostu zniżki, które sięgają nawet 1000 złotych. Wśród tych droższych urządzeń, na które warto zwrócić uwagę, znalazły się:

Samsung Galaxy S24 FE 5G 8/128GB – ten zeszłoroczny flagowiec, ceniony za dobre parametry techniczne, dostępny jest teraz za 2199 zł (199 zł na start + 12 rat po 166,65 zł/mies.). Jego najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 3198,92 zł.

– ten zeszłoroczny flagowiec, ceniony za dobre parametry techniczne, dostępny jest teraz za (199 zł na start + 12 rat po 166,65 zł/mies.). Jego najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 3198,92 zł. Realme GT6 5G 16/512GB – urządzenie wyróżniające się dużym i jasnym ekranem, również w cenie 2199 zł (199 zł na start + 12 rat po 166,65 zł/mies.). Poprzednia najniższa cena w ciągu 30 dni to 3198,92 zł.

– urządzenie wyróżniające się dużym i jasnym ekranem, również w cenie (199 zł na start + 12 rat po 166,65 zł/mies.). Poprzednia najniższa cena w ciągu 30 dni to 3198,92 zł. Xiaomi 15 Ultra 5G 16/512GB – smartfon, który przekonuje zaawansowanym systemem aparatów LEICA z teleobiektywami 200 MP i 50 MP, zapewniającymi precyzyjne zdjęcia nawet przy dużym powiększeniu. Jego cena w promocji to 5299 zł (549 zł na start + 12 rat po 395,82 zł/mies.), a najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 6298,94 zł.

Czytaj też: Premierowe smartfony i smartwatche Galaxy dostępne w przedsprzedaży w Plusie

Oprócz topowych modeli, Plus przygotował także korzystne oferty na smartfony z niższej półki cenowej, które nadal oferują dobrą jakość:

Samsung Galaxy A56 5G 8/128GB – dostępny za 1499 zł (1 zł na start + 12 rat po 124,83 zł/mies.). Najniższa cena z 30 dni to 1598,8 zł.

– dostępny za (1 zł na start + 12 rat po 124,83 zł/mies.). Najniższa cena z 30 dni to 1598,8 zł. Realme 14 5G 8/256GB – w cenie 1099 zł (1 zł na start + 12 rat po 91,49 zł/mies.). Poprzednia najniższa cena: 1398,88 zł.

– w cenie (1 zł na start + 12 rat po 91,49 zł/mies.). Poprzednia najniższa cena: 1398,88 zł. Realme 14 Pro 5G 12/512GB – oferowany za 1499 zł (1 zł na start + 12 rat po 124,83 zł/mies.). Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł.

– oferowany za (1 zł na start + 12 rat po 124,83 zł/mies.). Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł. Xiaomi 15 5G 12/256GB – dostępny za 3199 zł (299 zł na start + 12 rat po 241,66 zł/mies.). Poprzednia najniższa cena: 4199,04 zł.

– dostępny za (299 zł na start + 12 rat po 241,66 zł/mies.). Poprzednia najniższa cena: 4199,04 zł. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB – w cenie 1199 zł (1 zł na start + 12 rat po 99,82 zł/mies.). Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1798,96 zł.

Pełna lista modeli objętych promocją oraz szczegółowe warunki oferty dostępne są na stronie internetowej Plusa pod adresem: www.plus.pl/wakacyjna-wyprzedaz.