Premierowe smartfony i smartwatche Galaxy dostępne w przedsprzedaży w Plusie

Wczoraj Samsung zaprezentował swoje długo wyczekiwane nowości – nową generację smartwatchy oraz składaków, w tym tańszą wersję Z Flip 7. Teraz te urządzenia trafiły do przedsprzedaży w Plusie, a oferta operatora obejmuje Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, smartwatche Galaxy Watch 8 oraz drugą generację Galaxy Watch Ultra. To doskonała okazja, aby zdobyć topowe urządzenia z dodatkowymi korzyściami, takimi jak więcej pamięci w cenie niższej wersji, a także możliwość znaczącego obniżenia kosztu zakupu dzięki programowi Samsung Odkup. Sprawdźmy, co dokładnie czeka na klientów sieci.