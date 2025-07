Pierwszy raz w historii! W Wielkim Zderzaczu Hadronów zderzyły się protony z tlenem

Zlokalizowany pod ziemią w pobliżu Genewy, LHC to jedyne urządzenie na świecie zdolne do rozpędzania cząstek niemal do prędkości światła, a następnie do w pełni kontrolowanego zderzania ich ze sobą. Rozpoczęta 29 czerwca kampania badawcza potrwa do 9 lipca. W tym czasie fizycy przez dwa dni będą zderzać ze sobą protony i tlen, następnie wykonają ponowną kalibrację i rekonfigurację całego systemu, przygotowując go do dwóch kolejnych dni zderzeń tlen-tlen, a następnie jeszcze jednego dnia zderzeń neon-neon.

Dane zebrane podczas tych zderzeń mogą rzucić zupełnie nowe światło na naszą wiedzę o promieniach kosmicznych, plazmie kwarkowo-gluonowej oraz o silnym oddziaływaniu jądrowym. Wiedza ta może nam powiedzieć wiele o tym, jak wyglądał wszechświat w pierwszych mikrosekundach po Wielkim Wybuchu 13,8 mld lat temu.

Warto tutaj jednak podkreślić, że przeprowadzenie takich zdarzeń nie jest sprawą trywialną. Naukowcy wskazują bowiem, że przygotowania do tej kampanii eksperymentalnej rozpoczęły się już w 2019 roku. Wynika to z faktu, że przygotowanie infrastruktury CERN do obsługi jonów tlenu i neonu wymagało modyfikacji całego łańcucha akceleratorów. Eksperyment zderzenia protonów i tlenu rozpoczyna się bowiem w akceleratorze Linac3. Następnie jony przechodzą przez kolejne etapy: pierścień LEIR, synchrotron protonowy PS oraz supersynchrotron SPS. Dopiero po tym wiązka trafia do Wielkiego Zderzacza Hadronów.

Zderzenia proton–tlen są szczególnie wymagające ze względu na różnice w stosunku ładunku do masy pomiędzy tymi cząstkami.

To powoduje, że poruszają się one inaczej w polu elektromagnetycznym akceleratora. Aby zapewnić ich spotkanie w punktach zderzeń, inżynierowie precyzyjnie dostrajają częstotliwość i pęd każdej z wiązek. Tylko w ten sposób można sprawić, że do zderzeń dochodzi w obrębie czterech głównych eksperymentów LHC: ALICE, ATLAS, CMS i LHCb.

Co ciekawe, w opisywanej kampanii bierze również udział eksperyment LHCf (LHC forward), który specjalizuje się w badaniach promieni kosmicznych. Jego detektor, który zainstalowano 140 metrów od punktu zderzeń ATLAS, rejestruje cząstki o małym kącie odchylenia, powstające w wyniku zderzenia protonów z jonami tlenu. Po zakończeniu pierwszej części kampanii, czyli zderzeń proton-tlen detektor ten zostanie wymieniony na kalorymetr, który będzie monitorował zderzenia tlen–tlen i neon–neon.

Niejako przy okazji obecnie prowadzonych eksperymentów naukowcy testują nowe technologie kolimacji wiązek cząstek za pomocą kryształów. Wynika to z faktu, że tradycyjne kolimatory okazują się mniej skuteczne w przypadku jonów i wiążą się z powstawaniem tzw. halo wiązki, czyli występowania cząstek, które oddalają się od głównego rdzenia wiązki. Nowe urządzenia wyposażone w kryształy utrzymujące odpowiednią jakość wiązki zostaną zainstalowane przed rozpoczęciem kolejnych etapów eksperymentów.

Choć w telewizji o tym nie usłyszymy, a ludzkość co do zasady nie siedzi z wypiekami twarzy wyczekując wyników eksperymentów w LHC, warto pamiętać, że gdzieś tam pod Genewą najtęższe głowy na świecie właśnie cofają się w czasie do pierwszych chwil po Wielkim Wybuchu i wzbogacają ludzkość o wiedzę o początkach otaczającej nas rzeczywistości i nas samych. Przyszło nam żyć w naprawdę wspaniałych czasach.