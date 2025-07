Home Tech Wyścig po superinteligencję trwa. Meta może wyłożyć 15 miliardów dolarów

Jeśli chcesz liczyć się w wyścigu na sztuczną inteligencję, a nie masz odpowiedniego zaplecza, to musisz zapłacić. Przekonał się o tym Apple inwestując bliżej nieokreślone pieniądze we współpracę z OpenAI. Meta (niegdyś Facebook) teoretycznie jest w lepszej pozycji, bo rozwija modele Llama i angażuje sporo pieniędzy w rozwój sztucznej inteligencji w obrębie Meta AI. To jednak w dalszym ciągu za mało i Mark Zuckerberg rusza na łowy.