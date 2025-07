MG Motor wprowadza baterie półstałe do budżetowych elektryków. Zasięg ponad 530 km

Technologia dotąd zarezerwowana dla premium

Baterie półstałe to technologia, która dotąd była domeną flagowych modeli lub samochodów koncepcyjnych. MG4 ma to zmienić, oferując akumulator o pojemności 70 kWh dostarczony przez QingTao Energy. Kluczowa różnica tkwi w składzie elektrolitu – bateria wykorzystuje jedynie 5% elektrolitu płynnego, co znacząco poprawia bezpieczeństwo i stabilność całego systemu.

Producent chwali się, że nowa technologia przeszła rygorystyczne testy bezpieczeństwa, w tym pełny test przebicia pod kątem 360 stopni. To ważna informacja, ponieważ bezpieczeństwo to wciąż jeden z głównych zarzutów wobec samochodów elektrycznych.

Konkretne korzyści dla użytkownika

Czy rzeczywiście warto się tym interesować? Liczby mówią same za siebie. MG4 z nową baterią ma oferować zasięg do 537 kilometrów w cyklu CLTC przy gęstości energii 180 Wh/kg. To solidny wynik, szczególnie w kontekście planowanej konkurencyjnej ceny.

Istotną zaletą ma być również wydajność w niskich temperaturach. Przy -7°C bateria półstała zachowuje o 13,8% więcej zasięgu niż tradycyjne akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP). Dla polskich kierowców, którzy doskonale znają zimowe realia, to może być argument przesądzający.

Sportowy charakter w kompaktowej formie

MG4 zostanie wyposażone w tylny napęd z silnikiem o mocy 120 kW, co może przełożyć się na bardziej sportowe odczucia z jazdy niż w przypadku konkurentów z napędem na przód. To ciekawe podejście – większość budżetowych elektryków stawia na przedni napęd, aby obniżyć koszty.

Wymiary również robią wrażenie – samochód ma około 4,39 metra długości i 1,84 metra szerokości przy rozstawie osi 2,75 metra. Dla porównania, BYD Dolphin, który może być głównym rywalem, jest krótszy (4,29 m) i ma taki sam rozstaw osi (2,7 m).

Zaawansowana technologia w środku

Wnętrze ma otrzymać system MG×Oppo cockpit, stworzony we współpracy z chińskim producentem smartfonów. Ma on umożliwiać płynną integrację funkcji telefonu z interfejsem samochodu, sterowanie głosem i gestami oraz synchronizację aplikacji.

Brzmi znajomo? To prawda – podobne rozwiązania oferuje już wielu producentów, ale w segmencie budżetowym takie udogodnienia wciąż nie są standardem.

Konkurencja nie śpi

Producent już zapowiada, że MG4 będzie agresywnie wycenione w stosunku do głównego konkurenta – wspomnianego BYD Dolphin. Czy to oznacza walkę cenową? Bardzo prawdopodobne. Chińscy producenci udowodnili już, że potrafią oferować zaawansowaną technologię za stosunkowo niewielkie pieniądze.

Produkcja już ruszyła w nowoczesnej fabryce SAIC Motor w Nanjing, więc na konkretne informacje o dostępności i cenach nie powinniśmy długo czekać.

Czy to przyszłość budżetowych elektryków?

Wprowadzenie baterii półstałych do segmentu dostępnego cenowo może być początkiem nowej ery. Dotychczas taka technologia była domeną najdroższych modeli – jeśli MG Motor rzeczywiście utrzyma konkurencyjną cenę, może zmusić innych producentów do podobnych kroków.

Pozostaje pytanie o dostępność na europejskim rynku. MG Motor jest obecne w Polsce, ale nie wszystkie modele z chińskiej oferty trafiają do Europy. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej – technologia baterii półstałych w przystępnej cenie mogłaby poważnie zachwiać rynkiem kompaktowych elektryków. Premiera MG4 z baterią półstałą zaplanowana jest na 5 sierpnia. Czy to przełom, czy marketingowy chwyt? Przekonamy się już niedługo.