Microsoft usunął materiał Mica z przeglądarki Edge, a teraz go przywraca

Najnowsze aktualizacje Edge Canary pozwalają ponownie włączyć materiał Mica. Wymaga to ustawienia flagi, co jest również dopuszczalne w wersji stabilnej, jednak w stabilnej nie zadziała, zaś w Canary sprawuje się doskonale. Co istotne – wersje Dev oraz Beta także nie zawierają tego materiału, nawet z włączoną flagą.

Edge ze zmianami

Gdy w wydaniu Edge Canary uruchomisz materiał Mica, pojawi się półprzezroczysty pasek kart i menu kontekstowe, które wyglądają znacznie lepiej i są spójne z resztą designu systemu Windows 11 niż to, co obecnie widzimy w najnowszej edycji stabilnej przeglądarki. Jeśli masz zainstalowaną przeglądarkę Edge Canary i chcesz odzyskać Micę, oto co musisz zrobić:

zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji;

przejdź do edge://flags i znajdź flagę “Pokaż efekty wizualne systemu Windows 11 w przeglądarce”

ustaw flagę na włączoną

uruchom ponownie przeglądarkę.

Edge automatycznie zastosuje Mikę na wielu powierzchniach, ale teraz można ją również włączać i wyłączać w ustawieniach, które zostały niedawno zaktualizowane do WebUI 2.0, aby zapewnić znacznie szybszą wydajność. Microsoft nie informuje o tej zmianie, więc na tym etapie nie ma gwarancji, że Mica powróci do bardziej stabilnych wersji. Na razie jednak możesz korzystać z tego materiału w kanale Canary, pamiętaj jednak, że jest to najmniej stabilna wersja i może być podatna na błędy i niestabilność.

A Microsoft znowu wraca do swoich najgorszych praktyk i usuwa ze swojego oprogramowania elementy, które wszystkim się podobają. I robi to oczywiście bez jakichkolwiek konsultacji z samymi użytkownikami.