Microsoft usuwa PowerShell 2.0 z najnowszego wydania Windows 11

PowerShell towarzyszy nam od roku 2006, a więc już od 19 lat. Ale Microsoft wycofał PowerShell 2.0 już w wersji 1709 systemu Windows 10. Teraz znika również z Windows 11 – a przynajmniej póki co z najnowszych kompilacji Canary, gdzie trafiają zmiany eksperymentalne.

Windows 11 – zmiany, ulepszenia, poprawki

Usunięcie PowerShell 2.0 to oczywiście nie wszystko, co przynosi nowa wersja Windows 11. Pojawia się aktualizacja dla Microsoft Store. Wersja 22406 jest udostępniana uczestnikom programu Windows Insiders w kanałach Canary i Dev, oferując możliwość zainstalowania produktu bezpośrednio ze strony głównej Store, jak widać na poniższym zrzucie ekranu:

Nowa edycja to także liczne zmiany i poprawki. Microsoft we wpisie na oficjalny blogu podaje takie zmiany, jak:

naprawiono problem powodujący, że opcja „Zresetuj ten komputer” w Ustawieniach > System > Odzyskiwanie nie działała po uaktualnieniu kilku ostatnich kompilacji Canary Channel;

naprawiono problem powodujący, że pasek zadań niespodziewanie nie pokazywał materiału akrylowego po uaktualnieniu do najnowszych kompilacji Canary. Miało to również wpływ na kilka innych scenariuszy, powodując nieoczekiwane wyświetlanie czerni lub bieli w niektórych interfejsach użytkownika;

naprawiono problem, który (prawdopodobnie) był przyczyną tego, że niektórzy uczestnicy programu Insider zauważali zatrzymywanie pobierania aktualizacji na poziomie 2%.

Pojawiają się również poprawki związane z eksploratorem plików, ustawieniami oraz animacją minimalizacji okna. Pozostaje jednak kilka nierozwiązanych. Jak podaje Microsoft: “jeśli dołączasz do kanału Canary na nowym komputerze Copilot+ z Dev Channel, Release Preview Channel lub detalicznym, stracisz kod PIN Windows Hello i dane biometryczne do logowania się do komputera z błędem 0xd0000225 i komunikatem o błędzie „Coś poszło nie tak i Twój kod PIN jest niedostępny”. Chwilowym rozwiązaniem jest ponowne utworzeniu kodu PIN.

Tak więc rewolucji nie ma, ale widać, że Microsoft pracuje nad usprawnieniami.