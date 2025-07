Microsoft ujawnia, kiedy dokładnie zakończy rozszerzone wsparcie systemu Windows 10 dla Office 365

Koniec wsparcia Windows 10 dotyczy nawet 400 milionów maszyn na całym świecie – tyle właśnie nie spełnia wymogów związanych z Windows 11. Ale gdy ktoś nabywał subskrypcję Office 365, nie było tam mowy o porzuceniu wsparcia, nieprawdaż? Toteż Microsoft musiał to rozwiązać w inny sposób.

Office 365 dla Windows 10 pozostanie jeszcze długo

Jak donosi serwis Neowin, gigant technologiczny po cichu przedłużył wsparcie dla aplikacji Microsoft 365 o kolejne trzy lata, do 2028 roku. Obejmuje ono także Office 365, toteż każdy subskrybent będzie mógł jeszcze przez trzy lata korzystać z pakietu. Wprowadzono to rozwiązanie z prostego powodu – od października 2025 wiele firm, biur, a także zwykłych użytkowników będzie zmieniać sprzęt na nowy, zgodny z wymogami Windows 11.

Jak można było przeczytać na stronie firmy już dawno temu: “Aby pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa podczas przechodzenia na system Windows 11, Microsoft będzie nadal udostępniać aktualizacje zabezpieczeń dla aplikacji Microsoft 365 w systemie Windows 10 przez trzy lata po zakończeniu wsparcia technicznego dla systemu Windows 10. Aktualizacje te będą dostarczane za pośrednictwem standardowych kanałów aktualizacji, które zakończą się 10 października 2028 roku”.

Teraz dodano do starego ogłoszenia więcej informacji. A konkretnie:

Urządzenia z aplikacjami Microsoft 365 w systemie Windows 10 będą otrzymywać aktualizacje funkcji do momentu wydania wersji 2608 w następujących terminach:

Sierpień 2026 dla Current Channel (w tym wszystkie wersje dla osób indywidualnych i rodzin)

13 października 2026 r. dla miesięcznego kanału Enterprise

12 stycznia 2027 r. dla półrocznego kanału Enterprise

Co istotne – urządzenia będą nadal korzystać z wersji 2608 i otrzymywać wyłącznie aktualizacje zabezpieczeń. Oznacza to, że w tych wydaniach pakietu nie pojawią się żadne nowe funkcje. Aby przeprowadzić aktualizację do wersji M365 w późniejszych wersjach, użytkownicy będą musieli przejść na system Windows 11.