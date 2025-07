Nowa funkcja w webowym Office ułatwia żądanie dostępu do edycji

Pakiet oprogramowania Microsoft 365 jest wyborem wielu firm oraz organizacji. Wymusza to na producencie wprowadzanie nowych możliwości oraz usprawnianie istniejących narzędzi, aby zatrzymać ich przy sobie. Nowo ogłoszona funkcja jest praktyczna i z pewnością spodoba się użytkownikom.

Office – łatwiej i sprawniej

Microsoft Word, Excel i PowerPoint dla sieci Web będą teraz zawierać nową możliwość dla użytkowników z uprawnieniami tylko do wyświetlania. Wystarczy kliknąć, aby poprosić o większy dostęp podczas pracy w pliku. Dotyczy to głównych aplikacji pakietu, czyli Excela, Worda oraz PowerPointa. W związku z tym po kliknięciu na ikonkę “Przeglądanie” w prawym górnym roku pokaże się nowa opcja – “Poproś o większy dostęp”.

Wówczas, w zależności od tego, czego potrzebujesz, należy wybrać opcję “Poproś o edycję” lub “Poproś o sprawdzenie”. Można także napisać notatkę do właściciela pliku, która może posłużyć do podania szerszego kontekstu wyjaśniającego, dlaczego potrzebujesz dodatkowych praw. Co dalej?



Właściciel pliku otrzyma e-mail z prośbą o zmianę dostępu (wraz z opcjonalną notatką) i będzie mógł zaakceptować lub odrzucić prośbę bezpośrednio z wiadomości e-mail. Jeśli zrobi to pierwsze, wnioskodawca może odświeżyć plik, aby skorzystać ze zwiększonego dostępu.

Microsoft ostrzega, że wprowadzenie wygodniejszego sposobu podniesienia uprawnień dostępu w Office może zająć trochę czasu. Ponadto ta możliwość nie jest obsługiwana w widoku klasycznym w programie Word dla sieci Web. Jest ona jednak już dostępna dla wszystkich klientów korporacyjnych z usługą Microsoft 365 i stabilnym połączeniem internetowym, o ile plik, dla którego żądają podniesienia uprawnień, jest dostępny w usłudze OneDrive lub SharePoint.