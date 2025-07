Microsoft ma kolejny pomysł na wciśnięcie AI do Windows 11

Po Copilocie, Windows AI Actions i Recall, Windows 11 może otrzymać funkcję tapety zasilaną przez AI. Na razie nie mamy szczegółów, ale Microsoft już w 2024 roku eksperymentował z tłem pulpitu zasilanym przez AI. Ten pomysł nigdy nie trafił do testerów, ale producent najwyraźniej nie zrezygnował ze swoich planów.

Dynamiczne tapety w Windows 11? Raczej nieprędko…

Jak zauważył na platformie X użytkownik o nicku “Phantom”, który bierze udział w testach kompilacji Dev i Canary, ostatnie wersje zapoznawcze Windows 11 zawierają odniesienia do “Dynamicznej tapety”. Nie można jeszcze korzystać z tej funkcji i nie ma przełączników umożliwiających jej włączenie, wygląda na to, że system będzie dynamicznie aktualizował tło pulpitu na podstawie wyboru. Czyjego? Użytkownika.

W kodzie można znaleźć opis tej funkcji: “Tło systemu zostanie automatycznie zaktualizowane na podstawie Twoich wyborów”. Co to konkretnie znaczy? Póki co – trudno powiedzieć. Może być to wygenerowany przez sztuczną inteligencję motyw na bazie zdjęć, które się przeglądało, a może połączenie dwóch grafik w jedną? Skoro ma być to dynamiczne, system Windows 11 może obserwować sygnały, takie jak zegar, aby zmienić tapetę na podstawie czasu. I tak np. wieczorem zobaczysz tapety z księżycem, gwiazdami i podobne.

Wcześniej projektant Microsoftu, który już nie pracuje w firmie, potwierdził, że gigant technologiczny badał dynamiczne animacje dla komputerów stacjonarnych, aby promować tanie urządzenia Microsoftu, które… nigdy nie zostały stworzone. Ponadto anulowany przez Microsoft system operacyjny Surface Neo Windows 10X został wyposażony w funkcję dynamicznej tapety, która automatycznie zmieniała tło w zależności od pory dnia. Jednak ten pomysł, który nie wykorzystywał AI, nigdy nie trafił do systemu Windows 11.

No cóż – można stwierdzić, że Microsoft działa nad tym, aby nie tylko wdrożyć AI do systemu, ale też, aby miała ona sens. Jak wyjdzie – zapewne przekonamy się o tym w praktyce.