Flagowy robot Mova V50 Ultra zgubił 1/3 ceny

Mova V50 Ultra i Mova V50 Ultra Complete to roboty doposażone do granic

Mova V50 Ultra oraz Mova V50 Ultra Complete to roboty sprzątające z najwyższej półki, które – jak wynika z praktycznego testu – udowadniają, że da się stworzyć urządzenie niemal bezobsługowe, nasycone unikalnymi rozwiązaniami technologicznymi i realnie wpływające na komfort codziennego sprzątania. Już na starcie obydwa modele imponują siłą ssania sięgającą aż 24 000 Pa, co stawia je na równi z najmocniejszymi pionowymi odkurzaczami dostępnymi na rynku. Co ważne, urządzenie samo dobiera poziom mocy odpowiednio do stopnia zabrudzenia podłóg, co przekłada się na lepszą efektywność i rozsądniejsze gospodarowanie baterią. Ta potrafi wystarczyć na nieco ponad trzy godziny ciągłego sprzątania.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje system Triple Anti-Tangle Mechanisms, dzięki któremu szczotki nie zapychają się nawet bardzo długimi włosami – do 30 cm długości – co w praktyce okazuje się znacznie większym problemem niż sierść zwierząt. Dzięki takiemu rozwiązaniu robot nie wymaga częstego czyszczenia ręcznego, a jego jakość działania pozostaje na stałym poziomie.

Jeśli chodzi o problematyczne zazwyczaj sprzątanie wzdłuż ścian czy w rogach, roboty Mova V50 Ultra sobie z nim częściowo za sprawą systemu FlexReach, który pozwala na wysuwanie podkładki mopującej aż 4 cm poza obrys obudowy, oraz bocznej szczotki ulokowanej na ruchomym ramieniu. To bardzo skuteczne rozwiązanie, które wymiata kurz z trudno dostępnych miejsc.

Za to system mopowania zasługuje na słowa uznania – Mova potrafi unosząc swoje podkładki dzięki technologii CleanLift, skutecznie rozpoznać i ominąć dywany, nie mocząc ich przy tym. Same pady mopujące są unikalne – to tzw. pływające podkładki wyposażone w mechanizm FlexiPress Mop Pad, co oznacza, że mogą się poruszać w kilku płaszczyznach (2 mm w górę, 1 mm w dół, ze zmianą kąta nachylenia do 5 stopni), dzięki czemu doskonale dopasowują się do różnych powierzchni. Obroty na poziomie 260 na minutę oraz nacisk o wartości 8N (czyli ok. 820 gramów) przekładają się na bardzo dobre wyniki w usuwaniu zaschniętych śladów czy błota – zwłaszcza na twardszych nawierzchniach. Co więcej, możliwość dodania detergentu rzeczywiście podnosi jakość tego mopowania, a jednocześnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Całości dopełnia niezwykle zaawansowany system nawigacyjny. Mova V50 Ultra korzysta z precyzyjnego czujnika laserowego, a wersja Complete posiada dodatkowo technologię AI SmartSight. W efekcie robot bezbłędnie porusza się po mieszkaniu, błyskawicznie tworzy mapy (nawet przy 100-metowych wnętrzach jest to kwestia kilkunastu minut), a także z łatwością rozpoznaje ponad 200 różnych typów obiektów, które zręcznie omija – nawet w całkowitej ciemności, dzięki oświetleniu LED. Cały proces mapowania i planowania sprzątania działa bezbłędnie, a aplikacja MOVAHome umożliwia pełną kontrolę nad robotem, w tym zarządzanie strefami i harmonogramami, czy sterowanie głosowe z pomocą asystentów Alexa, Google Assistant i Siri (choć komendy są możliwe tylko w językach obcych).

Ciekawa konstrukcja to duża zaleta Mova V50 Ultra i Mova V50 Ultra Complete

Na duże słowa uznania zasługuje również konstrukcja samego robota. Wersja Ultra Complete ma jedynie 8,9 cm wysokości dzięki chowanej wieżyczce z sensorami – to wystarczy, by wjechać pod większość niskich mebli, co w przypadku wielu innych modeli jest niemożliwe. Nasze testy potwierdzają, że urządzenie rzeczywiście radzi sobie tam, gdzie inne nie dają rady. Ponadto specjalnie zaprojektowane koła wyposażono w system StepMaster, pozwalający pokonywać przeszkody i progi o wysokości nawet 6 cm, co oznacza pełną autonomię nawet na podzielonych poziomach lub w mieszkaniach ze schodkami i różnicami w poziomie podłogi.

Osobnym tematem jest sama stacja dokująca, która bardziej przypomina stację obsługową niż zwykły punkt ładowania. Zbiornik na kurz o pojemności 3,2 litra pozwala zapomnieć o konieczności opróżniania na długie tygodnie – nawet do 75 dni. Znajdują się tu także duże pojemniki na wodę – czystą (4 litry) i brudną (3,5 litra), a także dwa zbiorniki na preparaty czyszczące – detergenty (400 ml) i neutralizatory zapachów (200 ml). Co ważne, urządzenie korzysta z ciepłej wody – do mopowania podgrzewanej do 50 stopni Celsjusza, a do płukania padów aż do 80 stopni. Następnie pady są suszone przy użyciu gorącego powietrza (60 stopni Celsjusza) oraz sterylizowane promieniami UV, dzięki czemu pozostają zawsze suche, higieniczne i gotowe do użycia. W modelu Ultra Complete po każdym cyklu sprzątania filtr HEPA czyszczony jest sprężonym powietrzem, co jest iście luksusową funkcją, której brakuje nawet w najdroższych urządzeniach konkurencji.

W modelu Mova V50 Ultra Complete dodatkowo pojawiło się czyszczenie filtra HEPA sprężonym powietrzem po każdym cyklu sprzątania.

Podczas dłuższych testów Mova V50 Ultra okazał się sprzętem, który rzeczywiście pozwala zapomnieć o codziennym sprzątaniu. Podłogi pozostawały czyste, świeże i wolne od smug, a pielęgnacja nie ograniczała się jedynie do odkurzania – robot usuwał również plamy, błoto czy włosy. Ostatecznie Mova V50 Ultra Complete to sprzęt klasy premium, który konkuruje technologią i wygodą obsługi bardziej ze sprzętem AGD, niż z typowymi robotami sprzątającymi.

Mova V50 Ultra w bardzo dobrej promocji

Regularna cena Mova V50 Ultra to 5 549 zł, a wariantu Complete 5 999 zł. W ramach trwającej do 3 sierpnia promocji pierwszy model kupimy o 31% taniej, a drugi o 32% taniej, co daje nam odpowiednio 4 079 zł oraz 3 829 zł.

Świetny sprzęt, w bardzo dobrej cenie, zdecydowanie warto się nim zainteresować.