W końcu! Firefox otrzymuje coś, co Chrome ma od wielu lat

W 2023 roku, wraz ze 113 stabilną wersją Chromem zostało wprowadzone WebGPU – API, które umożliwia deweloperom bezpośredni dostęp do GPU komputera. To zaś pozwalała na uruchamianie wymagających graficznie gier lub złożonych aplikacji 3D bezpośrednio w przeglądarce. Firefox takiej opcji nie ma… ale za pięć dni wszystko się zmieni.

Firefox zmieni się na lepsze od edycji 141

Zespół Mozilla GFX opublikował aktualizację, ogłaszając, że obsługa WebGPU będzie wreszcie dostępna w Firefoxie 141, którego premiera odbędzie się 22 lipca. Wstępne wdrożenie koncentruje się wyłącznie na systemie Windows, a na kolejne miesiące zaplanowano obsługę systemów Mac, Linux i Android. Co interesujące, ogłoszenie pojawiło się na blogu Mozilla GFX Team i jest to pierwszy wpis zespołu od… października 2021 roku!

Pomijając to – implementacja ma opierać się na pakiecie WGPU, czyli interfejsie bazującym na języku Rust. To właśnie on tłumaczy żądania sieciowe na natywne polecenia dla Direct3D 12, Metal lub Vulkan (w zależności od systemu). Od 22 lipca Firefox stanie się nowocześniejszy, można jednak zastanowić się, dlaczego Mozilla zazwyczaj wolniej od innych wdraża nowe standardy internetowe? Te właśnie opóźnienia mogą być jedną z przyczyn, przez które znajduje się ona daleko za Chrome i Edge.

Czytaj też: iCloud Passwords oficjalnie wspiera przeglądarkę Firefox na Windowsie

Jeden z użytkowników Reddita cynicznie stwierdził , że powodem, dla którego Firefox tak wolno przyjmuje standardy sieciowe, jest to, że Mozilla “przeznacza około 90% dochodów wyłącznie na pensję prezesa, zamiast płacić więcej programistom”. Czy ma rację? Nie wiem, więc się nie wypowiem. Zauważę jednak, że wdrożenie bezpiecznego i stabilnego interfejsu API graficznego jest niewątpliwie bardzo skomplikowane, dlatego przeglądarka tak długo czekała na zatwierdzenie zmian.

Ponadto przy Firefoxie jest wciąż wiele do zrobienia. Na przykład, istnieje błąd związany z narzutem komunikacji międzyprocesowej, który zostanie naprawiony dopiero w Firefoksie 142. Programiści Mozilli pracują również nad bardziej efektywnym sposobem śledzenia ukończenia zadań GPU w celu zmniejszenia opóźnień. Ponadto, możliwość bezpośredniego korzystania z dekodowanych klatek wideo importExternalTexture nie została jeszcze zaimplementowana. Tak więc – jest co robić, aby Firefox rósł w siłę.