MSI MAG 321UPX – znakomity monitor QD-OLED w świetnej cenie

MSI MAG 321UPX – OLED na wypasie

MSI MAG 321UPX wyposażony został w panel QD-OLED 3 generacji, o rozdzielczości 4K UHD, czyli 3840 × 2160. Zastosowana matryca gwarantuje nieskończony kontrast, idealną czerń i niezwykle żywe, a dzięki technologii kropki kwantowej także wierne kolory, których nasycenie nie spada w miarę wzrostu jasności. Producent deklaruje pokrycie 97,5% przestrzeni AdobeRGB, 99% DCI-P3 oraz 138,2% sRGB.

MSI wyposażył swój monitor w odświeżanie 240 Hz, gwarantując znakomitą płynność wyświetlanego obrazu. Czas reakcji matrycy to zaledwie 0,03 ms (GtG), zatem MAG 321UPX zapewnia także doskonałą ostrość obrazu w dynamicznych scenach, eliminuje smużenie i opóźnienia, dając graczom przewagę w tytułach e-sportowych. Certyfikaty VESA DisplayHDR True Black 400 oraz ClearMR 13000 dodatkowo potwierdzają jego zdolność do wyświetlania wysokiej klasy efektów HDR i krystalicznie czystego ruchu.

MSI zadbało również o ochronę i funkcjonalność. Technologia MSI OLED Care 2.0, wykorzystująca grafenowy radiator, skutecznie zapobiega wypalaniu matrycy, co jest kluczowe w przypadku paneli organicznych. Monitor wyposażono w komplet niezbędnych złączy, w tym HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4a z DSC (kompresja danych, wymagana do obsługi odświeżania 240 Hz) oraz USB-C z funkcją Display Port Alternate i Power Delivery (niestety o mocy tylko 15 W), co czyni go wszechstronnym centrum dowodzenia wszechświatem dla każdego stanowiska gracza.

MSI MAG 321UPX – parametry:

Przekątna i typ ekranu: 31,5 cala, płaski, QD-OLED

31,5 cala, płaski, QD-OLED Rozdzielczość: 3840 × 2160 (UHD 4K)

3840 × 2160 (UHD 4K) Częstotliwość odświeżania: 240 Hz

240 Hz Czas reakcji: 0,03 ms (GtG)

0,03 ms (GtG) Kontrast: 1500000:1

1500000:1 HDR: Certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400

Certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400 Odwzorowanie kolorów: 99% DCI-P3, 97,5% Adobe RGB, 138,2% sRGB

99% DCI-P3, 97,5% Adobe RGB, 138,2% sRGB Złącza: 1x DisplayPort 1.4a 2x HDMI 2.1 1x USB-C (z DP Alt. i 15 W PD)

Technologie: MSI OLED Care 2.0 Certyfikat VESA ClearMR 13000 Adaptive-Sync

Ergonomia: Regulacja wysokości, pochylenia, obrotu (swivel i pivot)

Promocja w Komputronik.pl

MSI MAG 321UPX nigdy nie należał do urządzeń tanich. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na bardzo dużą przecenę tego modelu w sieci Komputronik, gdzie obecnie można go kupić już za 4099 zł zamiast regularnej ceny 5690 zł. I warto się pospieszyć, z powodu wysokiego zainteresowania bowiem wczoraj był moment, gdy zabrakło sprzętu na stanie. Od rana dziś oferta znowu jest aktywna, ale nikt nie da gwarancji, jak długo tak zostanie.