Nowe składane smartfony i smartwatche Galaxy w Plusie. Na klientów czekają atrakcyjne promocje

Choć premiera miała miejsce na początku miesiąca, to najnowsze urządzenia Galaxy dopiero teraz trafiają do sprzedaży i są już dostępne w ofercie sieci Plus. Klienci mogą już nabywać długo wyczekiwane składane smartfony oraz zaawansowane smartwatche, a premierze towarzyszą liczne promocje, które czynią zakup jeszcze bardziej atrakcyjnym. Szczególnie kusząca oferta czeka na tych, którzy zdecydują się na flagowy model Galaxy Z Fold 7 z pamięcią 1 TB, dzięki połączeniu Programu Plus Odkup z dodatkowym zwrotem gotówki od Samsunga.