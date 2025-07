Opera się nie zatrzymuje – wprowadza kolejne nowości dla użytkowników

Chociaż przeglądarka Opera nie znajduje się na podium najczęściej używanych przeglądarek świata, każde kolejne wydanie sprawia, że interesuje się nią coraz więcej użytkowników. Powód to wygodne rozwiązania, jakie zostają wprowadzane. Nie inaczej jest i teraz.

Co nowego przynosi Opera 120?

Opera 120 zawiera kilka dużych nowości, z których główna to wbudowany tłumacz obsługujący ponad 40 języków. Użytkownicy nie muszą instalować rozszerzenia innej firmy ani też korzystać z takich popularnych usług, jak Translator Google. Mogą czytać strony internetowe, a funkcja tłumaczenia jest obsługiwana przez Lingvanex, mający serwery w Europie. Opera twierdzi, że informacje, które tłumaczysz, nie są wysyłane do żadnej strony trzeciej i podlegają najsurowszym przepisom dotyczącym prywatności. Opera nadrabia w ten sposób spore zaległości. Chrome, Edge, Safari, a nawet Firefox mają już od dawna wbudowane narzędzia do tłumaczenia.

Druga warta uwagi rzeczy to ulepszenia podzielonego ekranu – funkcja będzie bardziej stabilna w użyciu. Jedną z nowych opcji podzielonego ekranu jest możliwość otwierania ich jako części Tab Island. Ponadto możesz teraz przenosić dwie zakładki w trybie podzielonego ekranu z jednej Tab Island na drugą, a także poza wyspę. Tryb podzielonego ekranu zostanie otwarty wewnątrz Tab Island, gdy połączysz dwie zakładki znajdujące się na wyspie.

Kolejną poprawą podzielonego ekranu jest to, że ikony paska narzędzi pozostaną widoczne. Opera wyjaśnia, jak to teraz działa: na prawej karcie znajdują się następujące ikony paska narzędzi: Konto, Łatwa konfiguracja, Pobieranie, Rozszerzenia i przypięty odtwarzacz na pasku narzędzi. Po najechaniu kursorem na prawą lub lewą zakładkę zobaczysz następujące ikony: Tablice, Migawka, Ochrona prywatności, Przepływ i Dodaj do zakładek – tak to zwykle działa poza trybem podzielonego ekranu.

Oprócz tego Opera 120 przynosi udoskonalenia w zakresie zarządzania hasłami, wysp kart, miniodtwarzacza i sieci VPN. Jest już dostępna do pobrania na Windows , macOS i Linux ( deb , RPM , snap ). Jeśli masz ją już zainstalowaną, powinna zaktualizować się automatycznie na Windows i macOS lub być dostępna za pośrednictwem menedżera aktualizacji na Linux.